中芯獲多間大行「唱好」　高盛升目標價至135元　共五大因素驅動

港股今日挫近300點，而中芯國際﹙0981﹚瀉3.4%，表現跑輸大市，惟不少大行於公司績後發報告「唱好」。



中銀國際：上調中芯國際H股目標價至98.6港元

中銀國際發表報告指，中芯國際﹙﹚第一季業績大致符合預期，且第二季指引強勁。雖然2026年折舊與攤銷費用按年將增長超30%，但預計進一步的漲價將有力支撐毛利率。管理層表示，電源管理晶片和邏輯晶片出貨受益強勁的AI需求驅動，同時中芯國際的特色儲存產能份額持續按月上升。

該行預計，中芯國際將繼續受益於國內主要GPU廠商在2026年下半年密集的流片計劃，以滿足國內AI的爆發性推理需求。基於4.5倍市淨率，維持「買入」評級，H股目標價由83.5港元上調至98.6港元。

中芯獲多間大行「唱好」，高盛升目標價至135元。

高盛：微升中芯國際H股目標價至135港元

高盛發表報告，中芯國際2026年第一季毛利率勝該行預期。該行預期，2026年該公司將受以下五大因素驅動，包括AI趨勢帶動對支援類比/邏輯晶片的需求；隨着海外同業將重心轉向高階AI晶片，主流產品的需求持續增長；持續的產能擴張；國內客戶因供應安全考量而增加的需求，以及產品組合改善，因高毛利產品的需求成長速度超越傳統產品。

高盛預期中芯國際在2026年第二季將維持較高的產能利用率，並通過更佳的產品組合與更高的平均售價來支撐毛利率，加上持續的產能擴張將釋放營收上行空間，維持「買入」評級，H股目標價由134港元微升至135港元。該行將中芯2026至2029年各年盈利預測各上調1%，對營收前景持樂觀態度，因人工智能相關產品的穩健需求，此需求將有助於提升定價能力。

里昂︰上調中芯國際AH股目標價

里昂發表研報指，中芯國際首季業績及第二季指引均優於預期，管理層預期在AI需求、訂單迴流本土晶圓廠、新興AI應用、國產替代及庫存預先建立等因素推動下，2026年全年訂單動能將保持強勁。管理層預期，價格上調的影響將在第二季逐步顯現，並在第三至第四季變得更為顯著。不過，2026年折舊費用預計將增加超過30%。

里昂上調中芯2026年至2028年每股盈利預測15%/15%/11%，以反映較高的價格、強勁的訂單增長及更高的毛利率預測。該行將中芯H股的目標價由93.3港元上調至94.1港元，A股目標價由152元上調至153.4元，均維持「跑贏大市」評級。里昂認為，中芯將受惠於AI驅動的需求及本土化趨勢。