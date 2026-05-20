黃金只能賺價不賺息？一文拆解Covered Call ETF如何破兩難

過去兩年，隨着地緣政治局勢與全球貨幣政策的變化，黃金成為了投資市場上備受關注的資產之一。許多投資者為了分散風險或看好貴金屬的長線價值，紛紛將資金泊入黃金市場。然而，對於一眾追求穩定現金流的投資者，特別是需要每月被動收入的退休或準退休人士而言，黃金卻有一個難以忽視的先天局限——它本身並不會產生任何利息。市場過往普遍認為，黃金能保值、能避險，但持有實金或一般的黃金 ETF，投資者只能單純依賴價格上升來獲利。在面對通脹和日常開支時，「沒有正現金流」往往是收息族對黃金配置的考量點。不過，隨着金融工具的不斷演進，資產管理業界近年引入了進階的期權策略，為黃金投資引入了現金流選項。



拆解備兌認購期權策略：如同為黃金「收租」

要讓不派息的資產產生現金流，金融界常用的策略之一是「備兌認購期權」（Covered Call）。簡單打個比喻，這就像是買入了一個物業，然後將它出租。在備兌認購期權的操作中，投資者持有黃金資產，同時向市場沽出黃金期貨/ETF認購期權（Call Option）。作為沽出期權的一方，投資者會即時收取一筆「期權金」（Option Premium），這筆期權金就等於是黃金所衍生出來的「租金」。

如果金價在期權到期時維持平穩或稍微下跌，投資者不僅繼續持有黃金(ETF發行商不會持有黃金)，還能淨賺這筆期權金，在波動市況中提供額外的現金流；萬一金價大幅急升突破了行使價，投資者雖然會錯失行使價以上的潛在升幅，但依然能獲得期權金及行使價以內的資本增值。這種「以部分潛在升幅換取即時現金流」的策略，反映了在金價高位反覆的環境下的一種資產配置方向。當然，若金價急跌的時候，也潛在輸的風險。

首隻黃金備兌期權主動型ETF登場 說明現金流潛力

在此背景下，未來資產（Mirae Asset）旗下品牌 Global X ETFs 於 5 月 15 日推出全港首隻黃金備兌認購期權主動型 ETF（3533/41533）。該產品的核心運作，正是透過上述的備兌認購期權機制，收取期權金，猶如為實體黃金「收取租金」，並旨在每月將收益派發予投資者（註：派息頻率及金額不設保證）。

自行操作過程繁複 往績驗證策略運作

對於一般投資者而言，要自行在美股市場買入黃金期貨/ETF並進行備兌認購期權操作，過程往往較為繁複。除了要計算期權金與行使價的比例、留意時差，每月亦需人手進行轉倉（Roll over）。主動型 ETF 的特點在於簡化流程，投資者只需在港股時段買入，背後的基金管理團隊便會代為執行期權操作。

其實，主動型期權 ETF 在香港市場早已具備往績。Global X ETFs早前已在香港推出了3隻追蹤本地指數（恒指、國指及恒生科技）的備兌認購期權主動型 ETF。這3隻產品透過基金經理的期權操作，在港股波動的市況中錄得相關的收益紀錄，並在本地市場累積了一定資產規模。如今發行商將這套策略複製至黃金市場，讓投資者在部署黃金資產時，多了一個涵蓋收息的新選擇。