一文看懂2026世界金融論壇年會三大核心：地緣裂變與Web3跨境支付

全球金融體系再次走到十字路口。明天，也就是5月21日，第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會將在香港正式開幕。這是一場決定全球資本流向的閉門與公開對話。在政治博弈與經濟碎片化的雙重擠壓下，全球財金首腦、學者及科創領袖將試圖在香港為動蕩的世界經濟尋找一個全新坐標。

香港，再次成為焦點。

為什麼全球金融巨頭在此刻齊聚香港？

根據新華網報道，本屆活動由世界金融論壇組委會、金磚智庫（又譯：金砖智库 / CBGG）和重建布雷頓森林體系委員會（又譯：重建布雷顿森林体系委员会 / Committee on Renaissance of Bretton Woods System）聯合主辦，並由香港金融發展局作為戰略合作夥伴。

主辦方的背景透出強烈的信號。金磚智庫與西方傳統金融體系的碰撞與重組，正是當前全球金融格局的縮寫。國際貨幣基金組織（又譯：国际货币基金组织 / International Monetary Fund, IMF）與世界貿易組織（又譯：世界贸易组织 / World Trade Organization, WTO）過去建立的秩序，在近年地緣政治博弈下正經歷劇烈變革。這場大會以「尋求穩定與增長新錨：在一個分裂、動蕩的世界中，如何重塑和適應世界經濟與金融新格局」為主題，直擊現有體系的痛點。

這不是普通的學術清談。

與會名單涵蓋了全球政、商、學界及科技創新界的頂尖代表。他們手握資本，手握政策工具。在美聯儲（又譯：美联储 / Federal Reserve System）利率政策走向反覆、全球供應鏈面臨去中心化風險的2026年，這些巨頭需要一個平台來重新對齊利益。香港作為全球唯一一個融合東西方優勢的金融節點，自然成為最佳的「中立談判桌」。

分裂與動蕩之下，世界經濟的「新錨」在哪裡？

大會最受市場關注的焦點之一，是即將發布的《2026世界經濟金融展望報告》。這份報告將直接揭示未來兩年全球資本的流動軌跡。

從大會設置的專題會議來看，議程緊扣當前最敏感的神經：

能源危機與地緣裂變：探討多極化世界中，能源定價權與地緣政治如何綁架金融市場。

全球金融新圖景與重建國際經濟共識：直面多邊主義碎片化的現實，尋求跨國金融合作的底線。

Web3與新一代跨境支付：在傳統SWIFT系統之外，新興去中心化支付網絡如何改變外匯市場。

AI等前沿科技創新與世界的未來：金融科技不再是點綴，而是生成式AI全面接入底層清算與風控的實踐。

去中心化跨境支付與Web3的探討，切中了香港近年大力發展數字資產的政策核心。市場傳言，本屆大會將有數家跨國銀行與區塊鏈龍頭宣布最新的跨境結算試點項目。這對於渴望擺脫單一貨幣長臂管轄的全球經濟體而言，無疑是極具吸引力的解方。

中企出海與全球資本如何重新評估香港價值？

「投資中國與中企出海」以及「香港國際金融中心的價值與未來」是另外兩個分量極重的核心議題。

近年，中國企業出海已從小商品轉變為高科技、新能源與數字基礎設施的全面輸出。海外建廠、跨境併購需要龐大的離岸金融服務支持。香港的普通法體系、無外匯管制環境，恰好提供了中企「走出去」的防波堤。

與此同時，全球資本也在重新評估中國資產。

在全球主要經濟體增長放緩的背景下，中國市場的製造業升級與內需韌性依然具有吸引力。外資如何透過香港的「互聯互通」機制精準佈局中國本土優質資產，將是高端對話環節的交鋒重點。大會現場將有多場閉門會議，為全球主權基金與中企高管搭建直接對話的橋樑。

明早九點，開幕全體大會將正式亮燈。首場探討的正是地緣政治帶來的能源裂變。數據、政策、觀點的密集碰撞即將發生，這座城市的金融嗅覺再次迎來大考。