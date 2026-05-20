雙新股首日開盤分化　拓璞數控高開逾四成　馭勢科技破發

拓璞數控(7688)、馭勢科技(1511)今日（18日）同步在港交所主板掛牌，兩隻科技新股首日開盤走勢顯著分化。



拓璞數控被稱為港股「商業航天第一股」，首日開盤報37元，較發行價26.39元高開40.2%。截至發稿，拓璞數控報 34.84 元，較發行價上漲 32.02%，一手 100 股賬面獲利 845 元。

該股公開發售超額認購3763.63倍，國際發售超額認購29.46倍。基石方面，引入高盛資管、高瓴資本等13至14家機構，認購額佔全球發售股份50%-60%。

財務數據顯示，2025年拓璞數控營收5.78億元人民幣，按年增長8.7%；淨利潤162.5萬元，按年大幅下滑76.4%。

馭勢科技作爲L4級自動駕駛解決方案提供商，今日開盤報56元，較60.3元發行價下跌7.1%。至發稿， 馭勢科技報57.10 元，較發行價下跌 5.31%，一手 50 股賬面虧損 160元。

在香港國際機場運營的無人駕駛牽引車。（圖源：馭勢科技官網）