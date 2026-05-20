全球長期主權債殖利率創近20年高　策略師警告債券跌勢仍未見底

全球長期主權債遭遇猛烈拋售，推動殖利率升至金融危機以來的最高水平，策略師警告稱政府債券仍有下跌空間。

彭博報道指，隨著伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽航運受阻，原油價格一路走高，加劇了通膨擔憂。彭博編制的一項指標顯示，剩餘期限在10年及以上的主權債平均到期殖利率升至2008年7月以來最高。

「財政現實、持續的通膨風險以及一些政治不確定性，再加上投資者要求更高的殖利率，正在推動債券更廣泛的重新定價。」巴克萊駐倫敦的研究部門負責人Patrick Coffey表示。「如果霍爾木茲海峽不能恢復通航，短期內很難看到能徹底扭轉當前拋售的催化因素。」

自伊朗戰爭爆發以來，美國30年期國債殖利率已上升近60個基點，至5.20%。（Reuters）

近幾周，全球債券殖利率大漲，投資者擔心能源成本飆升會傳導至各類消費品。與此同時，日本、英國和美國的政府支出也引發擔憂，再加上人工智能熱潮推動美國經濟成長，投資者因此追求更高的長期債券殖利率。

自伊朗戰爭爆發以來，美國30年期國債殖利率已上升近60個基點，至5.20%，創2007年7月以來最高水平。受國內政治危機影響，英國同期限國債殖利率升至1998年以來最高。

Triada Capital Ltd.駐香港的首席投資官Monica Hsiao預計美國10年期國債殖利率很可能會突破4.75%，並稱，除了伊朗戰爭之外，大規模債券發行、期限溢價重估以及技術面因素也在推動債券下跌。