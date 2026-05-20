馬時亨︰中美局勢突然轉晴　未來十年香港獨特樞紐地位愈趨鞏固

中美元首上周會面後，貿易發展局主席馬時亨出席美商會的午餐會時直言，早前中美關係氣氛緊張，環球經貿形同掛起十號風球，但隨着兩國元首順利會面，搭建建設性戰略穩定的互動格局，局勢突然轉晴，一切似乎已恢復平穩。

他稱，美國對內地發展始終存有戒心，地緣紛擾仍會持續，但國際大局勢看好中國，歐洲、東盟多國領袖相繼訪華，紛紛睇好穩定的中國市場，在此大格局下，應要繼續發掘新市場，如東盟、中東、中亞、南美等。

隨着中國市場向好，外資企業大多偏向選香港設區域總部，皆因香港緊貼國際營商模式，訊息自由，銀行、資本市場、會計法律等配套完善成熟，營商便利性優勢突出；因此，他相信，未來10年香港獨特樞紐地位，只會愈來愈鞏固，不斷強化，絕不會因地緣政治而走弱。

貿發局亦積極推行市場多元化，大力開拓如中亞等新興市場，特首李家超將於6月初出訪哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦探索商機，今次更率逾60人代表團遠赴中亞，團員內地與香港各佔一半。馬時亨亦會以貿發局主席身份，隨團出發。

馬時亨說，政府率團帶內地企業出海，其實對香港亦有好處，因為不論是內地企業出海布局，抑或是外資打算進駐大中華市場，香港都是兩邊首選樞紐。內地商戶認為將區域總部設於香港是一個理想安排，外資企業亦鍾情香港熟悉的國際制度與開放資訊環境，雙向互通之下，香港必能持續發揮超級聯繫人作用。

他認為，香港人向來韌力十足，有危就有機、每次都可迎難而上，憑藉獨特優勢與全方位市場布局，預期未來發展勢頭必定愈來愈強。