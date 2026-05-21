SpaceX上市｜馬斯克「登月計劃式」薪酬方案：人類在火星建殖民地

馬斯克去年因在SpaceX任職獲得的薪酬為54,000美元，但他的大部分報酬由兩項規模巨大的股權激勵構成，其中一項的兑現條件與在火星建立人類聚居地掛鈎。

據外媒報道，今年1月，SpaceX授予馬斯克一項包含10億股B類股的激勵方案；若公司建立「一個至少有100萬居民的火星永久人類殖民地」，這些股份方可解鎖。此外，方案還捆綁了一系列市值目標，要求將SpaceX的市值一路推高至7.5萬億美元。到了3月，董事會又授予馬斯克3.021億股股票；這些股份需在公司建成「地球以外的數據中心」並達成12項市值目標、將公司估值提升至6.6萬億美元后方可解鎖。要想將上述任何股票收入囊中，馬斯克必須在公司保持連續任職。就在SpaceX拋出這些方案的幾個月前，特斯拉股東剛剛為馬斯克放行了另一份薪酬協議；只要他能達成特斯拉設定的宏大目標，該協議的價值或將高達1萬億美元左右。

SpaceX並未說明其可能何時嘗試將載人任務送往火星-這一直是馬斯克長期以來的夢想-也未說明何時會探索其他新興機會，例如開展前往月球的載客運輸。該公司在提交的文件中坦言：「我們對預期市場機會的規模或時機所作的任何估計，本質上都帶有不確定性」，不過，這份文件也高調展望了未來的商業潛力，稱「在月球、火星及更遠區域將湧現出新的萬億美元級市場」。