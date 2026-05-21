勝獅貨櫃急瀉逾一成　遭美司法部起訴　涉嫌疫情期間聯手哄抬價格

美國司法部周二表示，已起訴勝獅貨櫃（0716）布內四家中國海運貨櫃製造商及其高管，指控他們涉嫌在疫情期間合謀限制貨櫃產量以操縱價格。

勝獅貨櫃（0716）今日發公告表示，注意到美國司法部公開宣布對若干集裝箱製造公司及個別人士提出反壟斷刑事指控，其中包括勝獅貨櫃、其執行董事兼首席行政總監及董事會主席張松聲，及集團的一名員工，指其並非公司董事或高級管理人員。指截至公告刊發時，公司及張松聲均未獲美國司法部就該事件提呈任何法律程序或送達其他法律文件。

公司已就該事件及其帶來之潛在影響委任外部法律顧問。同時，董事會認為本集團的業務運作及日常活動於所有重大方面繼續維持正常。

勝獅貨櫃今早復牌裂口低開，現報0.51元，挫13.6%。

據美國司法部周二(19日)發布的聲明,中集集團(2039)、 勝獅貨櫃(0716) 、中遠海發(2866) 旗下全資子公司上海寰宇物流設備、新華昌集團(CXIC Group)在新冠疫情和全球供應鏈危機期間，即2019年11月至2024年初，合謀削減貨櫃產量，令期間貨櫃價格幾乎翻一番，貨櫃製造商的利潤因而增長近百倍。

中集集團挫8.4%、中遠海發則升近2%。