國泰航空半日升逾3%　4月客貨運量標青　載客量升近17%

國泰航空(0293)4月份客貨運量理想，股價半日升逾3%，報12.38元。

該公司公布，4月份的載客量276.49萬人次，按年增加16.5%，可用座位公里數增加15.4%；今年首4個月，載客量1075.43萬人次，增加19%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，受強健的休閒旅遊需求帶動，4月的運載率表現理想，尤其在首半個月正值復活節假期及季節出行。展望未來，她表示，在季節休閒旅遊及各類活動帶動下，客運需求預計將保持穩固。然而，部分顧客預訂模式稍有改變，在市場較多不確定因素的情況下，更為傾向在臨近出發時才訂購機票。

快運載客量按年增加4.9%

另外，4月，香港快運載客量72.98萬人次，按年增加4.9%，可用座位公里數則增加7%；首4個月，載客量292.85萬人次，增加14.2%。

劉凱詩提到，香港快運在4月繼續錄得載客量增長，泰國航線及東北亞二線城市航線的運載率保持強健。展望5月及其後，大部分航線的預訂情況較去年同期理想。

國泰4月載貨量約14.43萬公噸，增加8.2%。（Getty）

貨運載貨增加8.2%

至於國泰貨運，4月載貨量約14.43萬公噸，增加8.2%，可用貨物噸公里數增加7.4%；首4個月，載貨量約57.41萬公噸，增加7.8%。

劉凱詩稱，展望5月，預期4月的增長勢頭將在「黃金周」假期後持續。與此同時，集團很高興在月初開通往來曼谷的全貨機服務，進一步加強在東南亞地區的網絡。

維持全年運力增約10%目標

整體而言，劉凱詩表示，4月份的業務表現繼續呈現反差。一方面，受假期及季節外遊帶動，客運需求殷切，乘客運載率維持高位，載貨量亦保持穩健。另一方面，受中東局勢影響，航空燃油價格仍然高企，增加成本壓力。集團將繼續靈活應對，並密切關注最新事態發展。

展望暑假旅遊高峰，劉凱詩稱，國泰航空及香港快運會於7月及8月維持航班班次，以保障顧客、商業夥伴及香港國際航空樞紐的利益。鑑於短期內往來中東地區的需求偏軟，國泰航空往來杜拜及利雅德的客運服務將繼續暫停至8月底，而相關運力會調配至需求較為殷切的航線，如曼徹斯特及羅馬等。在客運運力方面，儘管集團在5月及6月取消少量航班，仍維持全年運力按年增長約10%的目標。