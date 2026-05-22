聯想集團爆升一成　Q4業績超預期　利潤大增479.5%

業聯想集團（HKSE：992；ADR：LNVGY）發布2025/26第四財季暨全年業績，業績指標全面大幅超市場預期。該股盤中報14.51元，大升10.34%。

財報顯示，截至2026年3月31日，公司第四財季營收達1495億元人民幣，按年增27.1%，創近20個季度最高增速。調整後淨利潤按年增100.7%，按照香港財務報告準則口徑下的淨利潤按年暴增479.5%。

AI已經成為聯想集團核心增長引擎。第四財季，聯想集團AI相關業務收入按年增84%，AI營收佔比達38%，較上一財季大幅提升6個百分點。

具體而言，IDG智能設備業務集團第四財季營收達到1012億元，按年增長24%。其中，個人電腦與智能設備業務收入按年增長26%，刷新5年以來最高增速。

楊元慶︰對未來兩年內躍升為千億美元規模企業的目標充滿信心

ISG基礎設施方案業務集團第四財季營收達到390億人民幣，按年增長37%，增速超市場預期11個百分點，運營利潤與利潤率均刷新該業務開展以來的最高水平，如期實現扭虧為盈。

SSG方案服務業務集團第四財季營收177.5億元人民幣，連續20個季度實現雙位數增長，運營利潤率達22.4%。其中，運維服務和項目與解決方案業務收入佔比達62%，進一步印證了業務持續向高附加值服務組合及持續性服務模式轉型的趨勢。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，聯想以出色的第四財季表現收官曆史上最好的一年，公司兑現承諾，把基礎設施方案業務帶回可持續、盈利性增長軌道，並把握AI基礎設施需求實現高速增長。他表示，聯想通過堅定執行混合式人工智能戰略，已站上新一輪AI推理與普及普惠的潮頭，在全方位業務強勁勢頭帶動下，對未來兩年內躍升為千億美元規模企業的目標充滿信心，並將持續為股東創造回報。