小米丨發布兩大車型　雷軍料未來五年研發投入2000億元

小米集团（「小米」或「集團」，股份代號：1810）於北京舉行「小米人車家全生態新品發佈會」，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍正式發佈全新小米YU7家族，新增小米YU7 GT、YU7 標準版兩大車型。同場發佈的還有小米17 Max旗艦手機、小米耳夾式耳機、小米手環10 Pro及米家掃拖機器人6 Max、米家空氣淨化器6 Max、米家空調強勁風Pro系列、米家冰箱Pro法式平嵌、小米電視S Mini LED 2026等多款人車家全生態新品。

其中，發佈會的焦點新車型YU7 GT，定位為「跑車級SUV」，由小米汽車歐洲研發中心技術專家深度參與研發和調校。雷軍表示，GT 是意大利語「Gran Turismo」的縮寫，中文翻譯為「偉大旅程」，而YU7 GT既有跑車級的性能、跑車級的外觀，適合在賽道上馳騁，而且豪華舒適、續航很好，適合長途旅行，代表著「適合長途旅行的高性能豪華車」。

外觀方面，小米稱，YU7 GT擁有家族化的十字大燈和光環尾燈，標誌性的長車頭、跑車級的寬體設計和超大的一體式前鏟、尾部主動擴散器等。SUV YU7 GT定價38.99萬元（人民幣，下同）起。

小米又稱，同日也發布了YU7標準版，以更全面的產品矩陣再次挑戰Model Y。以全新推出的YU7標準版為例，和特斯拉Model Y入門版相比，續航更長、充電更快，各種智能體驗也更豐富。YU7標準版定價23.35萬元起。

雷軍在會上亦公布，上市10個月，小米YU7累計銷量達到23.2萬台，單月銷量2次超越特斯拉Model Y。其中2026年1月，小米YU7月銷超過3.7萬台，不僅超過了Model Y，並且首次成為國內不分價位、不分車型、不分能源形式的銷量冠軍。

過去五年，小米累計投入1,055億元於核心技術研發，研發投入年均增長超過20%；未來五年，小米還將繼續投入2,000億元。