積金局：商討完善醫生證明書的核實機制　減低被濫用或偽造的風險

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，「積金易」平台全面運作後，所有強積金行政工作由「積金易」統一處理，這不僅提升整體效率，更有助加強計劃成員的退休保障，令懷疑欺詐個案「無所遁形」。

劉麥嘉軒指出，「積金易」團隊早前在日常審批過程中，發現有以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由，提早提取強積金的申索個案，其提交的醫生證明書有可疑的情況。「積金易」團隊隨即主動與證明書上的註冊醫生核實資料，發現該些證明書懷疑屬偽造，有關醫生因而及早知悉可能有不法分子盜用其身份作不當使用，提高警覺。而就最近發現的可疑個案，「積金易」團隊已交給執法機關跟進，亦已拒絕有關申索。

她稱，現時所有強積金行政工作透過「積金易」統一處理，對於不同申索個案間的潛在關聯，尤其犯罪集團策劃涉及跨強積金計劃的個案，更容易被識別；一些過往較難發現的可疑個案，在「積金易」集中處理的過程中會更早及有效察覺和跟進。

劉麥嘉軒提到，為全面打擊欺詐強積金的行為，在「積金易」啟用時，積金局早已作出部署。去年已主動與公私營醫療專業團體溝通，商討完善醫生證明書的核實機制、提高證明書內容的要求，以減低被濫用或偽造的風險。另外，亦聯同「積金易」團隊成立專責組，主動改善源頭防範工作，檢視提早提取強積金申索的審核機制，制定一系列措施，從監管、營運及執法層面多管齊下，加強對可疑申索的防範及阻嚇。

措施包括將過去積金局及強積金受託人發現的可疑個案及詐騙手法，提供給「積金易」團隊參考和分析，以完善審批程序及更有效堵截不法行為；及「積金易」團隊加強審查日常個案，留意不同申索之間的可疑情況及關聯性，並向有關註冊醫生查證每張證明書的真偽。