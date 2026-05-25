高盛、巴克萊等警告︰即使伊朗戰爭結束　殖利率仍將居高不下

儘管人們對戰爭引發的通貨膨脹憂心忡忡，但種種跡象表明，其他因素對較長期借貸成本的影響同樣巨大。



彭博報道指，在美國，所謂的實質殖利率(也就是扣除通膨因素後的公債殖利率)，近期成為帶動美債走高的主要力量，顯示債券投資人擔心的不只是油價上漲造成的通膨壓力。

其他罪魁禍首包括：本已龐大的公共債務負擔似乎將加劇；AI投資熱潮帶來的負面影響；以及聯儲會等央行將升息而非降息的可能性升高。

包括彭博的一份分析，以及ING Bank NV、高盛和巴克萊銀行的策略師異口同聲認定：因油價攀升而水漲船高的通膨即使降溫，長天期殖利率的漲勢近期恐怕也不會完全逆轉。

換句話說，即便中東衝突結束，市場借貸成本仍可能維持在多年高點附近，持續對政府財政與整體經濟形成壓力。

美債「倒掛」，或代表經濟於未來數年內開始衰退。（視覺中國）

報道續指，巴克萊銀行美國通膨策略主管Jonathan Hill表示，如果說全球長天期債券遭拋售完全是因為通膨憂慮，其實與市場對中長期通膨風險的定價並不一致。真正推升實質利率的可能是債務增加、更高的中性利率以及AI之間的交互影響。

所謂中性利率是指既不刺激經濟也不減緩經濟的利率水準。

雖然油價飆升可能佔據了新聞頭條，但衡量債市通膨預期的盈虧平衡利率的漲幅遠不及美國和英國的整體利率。

Hill指出，即使戰事還在持續，美國10年期國債盈虧平衡利率仍比2022年上半年聯儲會大幅升息時低了50個基點。所謂未來五年之5年期國債盈虧平衡利率(衡量中期通膨預期的市場指標)為2.2%，與12月的水平大致相同。

美國銀行的經濟學家Claudio Irigoyen和Antonio Gabriel透過殖利率曲線的變化，判斷影響債券市場的因素。

他們表示，在聯儲會可能再度升息、且美國債務利息負擔持續攀升的情況下，財政赤字可能進一步惡化，因此原本應主要影響短期利率的聯儲會政策，如今也對長債殖利率產生更大衝擊。

將名目殖利率扣除經通膨調整的殖利率後，便得出「實質殖利率」，部分市場人士認為，這才是衡量真實借貸成本更準確的指標。彭博一項分析顯示，近期美國公債殖利率上升，主要是由實質殖利率攀升所帶動；相較之下，日本與德國的殖利率變動，主要仍受通膨因素影響。

2026年5月16日，美國華盛頓特區，伊朗裔美國人和伊朗全國抵抗委員會的支持者，在美國國會大廈附近舉行遊行。（Reuters）

ING美洲區域研究主管Padhraic Garvey表示，隨著實質殖利率依然居高不下，這代表即使因戰事而關閉、作為全球能源運輸關鍵樞紐的霍爾木茲海峽最終重新開放，長天期利率仍可能「卡在偏高水準」。

他認為，美國10年期公債殖利率突破4.5%的整段漲勢是由實質殖利率上升所推動。美國10年期公債殖利率上周二逼近4.70%，之後於周五回落至4.56%。

「該海峽重新開放將抑制通膨預期，但實質殖利率仍可能維持高檔。如果真是如此，美債殖利率就不會像許多人目前預期的那樣大幅回落，」Garvey說。

Muriel Siebert & Co投資長Mark Malek在給客戶的報告中寫道，債券市場不是只對單一新聞事件做反應；而是在重新定價一個無法靠新聞稿或外交暫停就能解決的結構性問題。

美國高級官員周日表示，美國和伊朗接近達成一項將使霍爾木茲海峽重開的協議，但美國總統唐納德·川普說他不會「倉促」達成協議。周一亞洲早盤，原油價格下跌，美國公債期貨價格小漲。

美國殖利率可能維持在高檔的原因包括：川普推動減稅，這將進一步擴大原已巨大的財政赤字與債務負擔，並迫使美國發債。此外，川普持續推動的貿易戰，也可能進一步擾亂供應鏈。

摩根大通執行長傑米‧戴蒙上周在接受彭博電視台採訪時表示，美國利率可能會進一步大幅攀升，理由是擔心美國政府的借貸和對美債的需求。

高盛實際貨幣利率銷售主管Phillip Lee表示，持續的財政赤字、美債發行增加以及市場對債務可持續性的疑慮，越來越能解釋為什麼投資人要求更高的報酬才會持有長債。

「我認為利率還會繼續上漲，」他在高盛的一個播客節目中說道。