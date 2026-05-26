2萬億美元！SpaceX上市前的最後攤牌　背後壓着三座大山

「你想在早上醒來時覺得未來會很美好——而這正是成為太空文明的全部意義所在。它關乎相信未來，並認為未來會比過去更好。我想不出還有什麼比走向星辰大海更令人興奮的事了。」—— 埃隆·馬斯克



半年前，SpaceX的估值還「只有」8000億美元。轉眼到今年1月，坊間開始傳出1.5萬億的風聲。如今，招股書一錘定音：1.75萬億到2萬億美元。短短六個月，估值翻了一番半。

但馬斯克的野心遠不止於數字遊戲。

就在5月22日清晨，即將上市的SpaceX突然甩出一張重磅船票——F2Pool聯合創始人王純，將以Fram2任務指揮官的身份，登上星艦，開啟人類首批火星載人飛行任務。這是一場為期兩年的深空漂流：衝出地月系統，掠過火星（不降落），再返回地球。

01 股權激勵計劃劍指6.6萬億美元

5月20日，美股IPO市場迎來2026年迄今為止最重磅的事件。SpaceX正式向美國證券交易委員會（SEC）提交S-1註冊聲明，股票代碼定為SPCX，上市進入最後衝刺階段。

按照此前市場傳出的計劃表，SpaceX將於6月4日啟動全球路演，6月11日確定發行定價，最早於6月12日在納斯達克全球精選市場正式掛牌交易。

根據多家媒體報道，SpaceX此次IPO計劃募集約700億至750億美元，對應公司估值區間高達1.75萬億至2萬億美元。

若按區間上限順利落地，SpaceX將刷新全球IPO歷史紀錄，其募資額相當於沙特阿美2019年約294億美元IPO規模的2.5倍以上，估值則與全球當前市值最大的科技企業處於同一量級。

承銷團方面，高盛擔任主承銷商，摩根士丹利緊隨其後，美國銀行、花旗集團和摩根大通等亦為主要牽頭行，另有約16家投行組成承銷團，陣容頗為龐大。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。（X@SpaceX）

此外，SpaceX擬將IPO中高達30%的新股分配給散戶投資者，以最大限度吸引個人投資者參與這場「太空AI資本盛宴」。

股權結構上，截至目前，馬斯克持有12.3%的A類股份和93.6%的B類股份，合計投票權高達85.1%。

IPO完成後，馬斯克將繼續擔任公司首席執行官、首席技術官及董事會主席。SpaceX將享有「受控公司」地位，這意味着其董事會無需由多數獨立董事組成。招股書同時還說明，SpaceX在「可預見的未來」不打算向A類股股東派發股息。

馬斯克去年年薪僅5.4萬美元，大部分薪酬由鉅額股權支撐，今年1月，SpaceX向馬斯克提供了價值10億股B類股票，在建成百萬級人口火星永久殖民地，以及市值達7.5萬億美元才可兑現。

另外，董事會3月授予他另外3.021億股股票，當建成非地球數據中心，以及市值達6.6萬億美元，才可兑現。

02 三大業務協同並進

SEC文件顯示，SpaceX的核心業務聚焦三大領域：

一是航天發射服務（Space），通過獵鷹系列火箭與可回收技術，大幅降低太空進入成本，為商業航天奠定基礎。

SpaceX是唯一一家破解大規模進入太空密碼的公司，徹底改變了數十年來停滯、風險厭惡與經濟上扭曲的成本結構行業。

2015年，SpaceX在其他人之前成功讓第一枚獵鷹9號助推器從太空返回並着陸，至少領先行業10年。歷史上每次發射耗資數十億美元的太空飛行，如今成本降至數千萬美元，從根本上降低了進入太空的成本，併為在太空建立新企業提供了機會。

二是星鏈（Starlink）衛星網路（Connectivity），構建全球低軌星座，為地面及移動終端提供無盲區的高速網絡服務。

星鏈（Starlink）的標誌出現在智能手機屏幕上。星鏈是由 SpaceX營運的人造衛星網絡，旨在為全球民眾提供高速網絡。（Getty）

自2020年為客戶激活服務以來，星鏈已快速擴大全球高速網路接入，優先服務全球服務嚴重不足的農村與偏遠社區。

在此類社區建設地面網絡成本高昂，而星鏈僅需一個星鏈套件即可在地球任何地方提供寬帶連接。

截至2026年3月底，SpaceX在低地球軌道擁有約9600顆星鏈寬帶與移動衛星，運營着全球最先進的寬帶星座，為164個國家、地區及其他市場的約1030萬星鏈用戶提供網路連接。

基於此，SpaceX可以提供類似光纖的下載速度：截至2026年3月底，住宅用戶高峰時段中位數為225 Mbps，並具備在地球上任何地方（包括兩極）提供服務的技術能力。

2024年1月，SpaceX還開始部署星鏈Mobile星座，使用單獨的具備衛星直連手機能力的星鏈衛星，大幅減少全球移動「死區」。

截至2026年3月底，SpaceX約650顆V1 Mobile專用衛星對移動星座，為約30個國家的約740萬月活躍獨特設備提供衛星對移動數據、OTT語音與消息服務。

三是人工智能技術（AI），SpaceX依託GW級訓練集群與X平台數據閉環，自研Grok模型並持續迭代優化，支撐多場景AI應用落地。

SpaceX是第一家部署吉瓦級AI訓練集群的公司，通過擁有算力基礎設施並在整個AI棧實現垂直整合，公司能夠以更低成本、更高速度訓練與迭代前沿模型，加速開發周期。這消除了外部瓶頸，推動模型性能快速持續改進。

Grok與X的集成AI平台在2025年4月至2026年3的12個月內，支持超過13億活躍賬戶，包括約5.5億MAU，併產生約3.5億日帖文。

Grok是馬斯克旗下xAI推出的基於大型語言模型開發的生成式AI聊天機器人。（Getty Images）

在公司的MAU中，截至2026年3月底，約1.17億MAU使用了Grok的AI功能。Grok與X的深度整合實現了新鮮度、相關性與上下文感知，這是競爭差異化因素。

這種對X上訊息與人類話語的直接即時訪問，通過將輸出根植於最新知識與多元觀點，增強了Grok的追求真理能力。

當然，SpaceX的計算資源也並非完全自用，而是同時兼顧算力包租公的身份。據最新消息，Anthropic PBC已同意在未來三年內向埃隆·馬斯克的SpaceX支付近450億美元，用於獲取計算資源，用於支持其Claude人工智能AI軟件。

03 星鏈業務已展現出強勁的盈利能力

細究財務數據便不難發現，這2萬億美元估值中，近九成並非當下的利潤，而是市場為那個「火箭發射、衛星組網、太空通信、AI算力、社交平台乃至未來太空經濟」全閉環生態所支付的夢想溢價。

SEC文件顯示，2025年全年，SpaceX實現營收186.74億美元，按年增長33.2%，同期經營虧損約26億美元，合併口徑淨虧損49.37億美元。

今年第一季度實現營業收入46.9億美元（按年增長15%），同期運營虧損為19.4億美元，淨虧損42.76億美元。

2025年，SpaceX營收為186.74億美元，按年增長33.2%，同期經營虧損約26億美元。（圖源：格隆匯）

SpaceX今年第一季度實現營業收入46.9億美元（按年增長15%），同期運營虧損為19.4億美元，淨虧損42.76億美元。（圖源：格隆匯）

從收入構成來看，儘管SpaceX整體尚未實現淨利潤轉正，但其旗下星鏈（Starlink）業務已展現出強勁的盈利能力和現金流生成能力，成為支撐高估值的核心支柱。

財報數據顯示，2025年星鏈實現營業收入113.87億美元，按年增長49.8%；營業利潤達44.23億美元，按年暴增120.4%；EBITDA利潤率高達63%，遠超傳統電信運營商水平。

2026年第一季度，星鏈（Starlink）衛星網路貢獻了32.57億美元，航天發射服務收入為6.19億美元，人工智能業務收入為8.18億美元。

SpaceX航天發射服務收入。（圖源：格隆匯）

SpaceX星鏈（Starlink）衛星網路收入。（圖源：格隆匯）

SpaceX人工智能業務收入。（圖源：格隆匯）

2025年，SpaceX的總資本支出為207.37億美元；其中，在人工智能領域的資本支出為127.27億美元 ，星鏈領域的資本開支為41.78億美元，在航天發射服務領域的資本開支為38.32億美元。

2026年1-3月，SpaceX的總資本支出為101.07億美元。其中，在人工智能領域的資本支出為77.23億美元，主要受大幅投資地面數據中心所推動，包括開發、建設和裝備新設施和配套基礎設施；在星鏈領域的資本開支為13.31億美元，在航天發射服務領域的資本開支為105.2億美元。

SpaceX在航天發射服務領域的資本開支。（圖源：格隆匯）

04 尾聲

2萬億美元估值，聽着誘人，背後卻壓着三座大山：高投入、高風險、長周期。SpaceX能做的，只有一件事——用速度跑贏時間。

2002年，航天是國家的遊戲。2026年，一家民企即將以2萬億美元IPO，改寫人類歷史。

6月12日納斯達克掛牌，不是終點，是攤牌。全球資本第一次有機會親手給太空經濟定價。

也許從今天起，太空經濟正式進入主流資本的計價器，所有玩家、所有數字，都將被SpaceX重新錨定。