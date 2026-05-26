「AI教練」成華爾街新寵　一天收費2.5萬美元、預約排到兩個月後

AI教練在華爾街炙手可熱，一天收費2.5萬美元，且預約排到兩個月後！據彭博報道，Felipe Sinisterra和Dave Wang靠著教導華爾街銀行家如何完善他們的AI計劃，拿到極為豐厚的報酬。



報道指，3月的一個下午，兩位炙手可熱的AI教練在紐約一家創投基金為員工授課。31歲的Wang示範如何利用Google母公司Alphabet開發的AI模型Gemini來分析創業者的簡報影片。他還演示了一款結合聯邦調查局(FBI)所用行為分析法的網路應用程序，可透過比對逐字稿與肢體動作、面部表情等視覺線索，偵測出潛在警訊。

隨後，30歲的Sinisterra向學員們示範如何使用OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude分析財報電話會議記錄，從中找出最能左右市場走勢的言論。該系統執行了情緒分析，並將管理階層的談話轉化為量化的試算表數據，用以預測未來的財務表現。學員們親眼見證了AI如何協助簡化日常工作中最耗費人力的環節。

當天收費是多少？25000美元。而且課程預約已排到兩個月後。

「現在人們把AI視為獲得競爭優勢的工具，視為一種進攻手段，」Sinisterra說。「未來人們會把它視為必需品。」

「AI教練」成華爾街新寵，一天收費2.5萬美元。（Reuters）

大型銀行深陷AI焦慮

大型銀行深陷AI焦慮，正尋求招募更多AI專家，並縮減傳統銀行業務職位。渣打銀行準備在未來四年內裁減數千個支援職位。花旗集團、富國銀行和美國銀行在2026年第一季共裁員超過5,000人，儘管獲利創下紀錄最佳。

高階主管們不惜砸下重金，期盼將這項技術應用於基礎任務之外，他們甚至親自測試各種AI工具，進而形成了由上而下、要求全體員工全面導入該技術的壓力。Sinisterra和Wang曾是任職軟銀的基金經理，他們正向這些渴望轉型的公司販售駕馭AI的信心與熟練度。

報道引述知情人士透露，他們在2025年7月創立Wall Street Prompt，一直與T.Rowe Price Group Inc.、花旗集團和美國銀行合作。知情人士表示，T.Rowe Price曾聘請這兩人為其投資專業人士提供培訓。知情人士也表示，花旗和美國銀行則邀請他們為外部基金客戶開設培訓課程。

受保密協議約束的Wall Street Prompt拒絕證實其客戶名單。T. Rowe Price、花旗和美國銀行也不願對特定供應商的培訓發表評論。