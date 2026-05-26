法拉利股價急挫　發布首款五座純電車Luce　轉型效果引發疑慮

法拉利發布了其首款純電動汽車Ferrari Luce——這一五座車型定價55萬歐元（約64萬美元），標誌著這家傳統上以燃油車為核心的跑車製造商出現重大轉向。惟法拉利股價在米蘭早盤交易中一度下跌7.8%，顯示投資者對Luce的外觀設計感到失望。



0至100公里/小時加速僅需2.5秒

據《彭博》，法拉利周日在羅馬舉行的發布活動，是Ferrari Luce三階段亮相進程的最後一步——該過程始於去年對核心技術的披露，隨後進一步展示了內飾設計。

Luce的動力輸出略高於1,000馬力，0至100公里/小時加速僅需2.5秒，比搭載V12發動機的Purosangue SUV還要快，最高時速超過310公里。

根據法拉利2030年規劃，純電動車在產品陣容中的占比為20%。

專家︰試圖效仿蘋果設計新戰略 讓人陌生

報道指，AIR Capital研究主管Pierre-Olivier Essig評價稱，該車像「本田雅閣電動車與特斯拉Model 3的混合體，法拉利試圖效仿蘋果設計的新戰略，卻讓我們產生陌生感。」

Luce因此成為一個關鍵試驗案例：法拉利必須證明，電動車同樣能夠契合其限量供應、高定價與感性訴求並重的商業模式，同時將產品線拓展至傳統雙座與四座跑車之外。

報道又指，法拉利長期表示將同時提供內燃機、混合動力及純電動力選擇，其戰略重點仍在產品結構和個性化等要素，而非單純擴大銷量。這一模式使法拉利相對免受歐洲高產量汽車製造商所面臨的衝擊——後者正艱難應對來自中國低價電動車的競爭。