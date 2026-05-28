港銀據報收緊內地客開戶門檻　需證明資金來源　有在港內銀停開戶

在中國政府前所未有地整治非法跨境交易以遏止資本外流後，外電消息稱，香港各銀行正加大力度審查中國內地客戶開設儲蓄和投資賬戶。一些在香港營運的中國大型銀行已暫停為內地居民開設投資和理財賬戶。

需證明資金並非來自內地

彭博並引述知情人士並表示，銀行提高了內地申請人開立儲蓄賬戶的門檻，收緊盡職調查要求。

知情人士稱，香港監管機構已要求本地銀行為潛在客戶增加新的聲明條款，規定有意開設投資賬戶的客戶必須確認，其投資資金來源並非來自中國內地。

內地居民長期以來透過香港規避中國嚴格的資本管制(每人每年只允許滙款5萬美元到境外)。大量內地資金湧入香港，成為當地大型銀行的重要業務來源。

銀公：指引對開户流程影響不大

在中國開展迄今為止最嚴厲的整治跨境非法交易後，香港的審查力度也隨之加大。上周五，中國證監會以未取得相關業務許可在境內開展業務為由處罰3家線上券商合共超過3.3億美元的罰款。

報道指，此舉標誌着監管力道較2022年底急劇升級。當時，監管機構要求線上券商整改非法業務活動，並停止發展境內投資者為新客戶或開立新賬戶，中國稅務機關也加強對境外所得課稅的力道。

香港監管機構步調一致地採取行動。證監會在審查發現文件偽造及跨境合規薄弱等問題後，責令香港各券商對其客戶准入流程進行審計。同時，金管局致函銀行有關內地投資者在港開立投資戶口，採取與證監會相若的額外措施安排，香港銀行公會回應表示，本港銀行一直根據監管要求及內部指引，為本地及非本地客戶提供開戶服務，相關安排一向行之有效，運作暢順，銀行亦有按需要適時優化有關指引。銀行業界會配合相關監管機構的最新指引進行檢查，確保開戶流程合規及高效運作。整體而言，指引對開户流程影響不大。