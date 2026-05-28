港股曾挫600點　尾市跌幅縮至322點　二萬五點關失而復得

港股今日（28日）表現疲弱，其後港股跌幅一度擴大至600點，收市報25006點，跌322點，成交額為3,563億元。科指跌18點，報4888點，國指跌98點，報8364點。



美團（3690）跌5.7%，收市報73.3元，騰訊（0700）跌2.1%，阿里（9988）跌2%。

金融股方面，港交所（0388）跌1.5%，報396.2元，滙豐（0005）跌0.9%。

消費股方面，泡泡瑪特（9992）逆市升4.7%，報161.5元。

【10:35】港股最新跌444點

港股最新報24883點，跌444點。

美團曾低見73.05元，最新報73.4元，跌5.5%。其他科技股方面，阿里（9988）跌2.8%，報120.8元，騰訊（0700）跌2.4%，京東（9618）跌2.3%，小米（1810）跌1.6%。

金融股方面，港交所（0388）失守400元，最新報396.8元，跌1.3%。滙豐（0005）則轉升為跌，最新報144.6元，跌1.4%。

美團Keeta

汽車股偏軟

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1.7%，報89.2元，吉利汽車（0175）跌1.4%。

消費股方面，由「中國巴菲特」段永平持有5.7%的泡泡瑪特（9992），逆市升3.1%。

至於周三（27日）掛牌的深演智能（2723），今早延續升勢，曾高見335.2元，較招股定價55.5元，累積升幅逾5倍。最新報301元，升48.3%。