ACCA 調查：港人「AI焦慮」升溫　逾半數擔心AI損飯碗

今日（28日）特許公認會計師公會（ACCA）今日公佈最新《全球人才趨勢》調查。調查顯示，香港財會專業人士對人工智能（AI）快速普及的憂慮顯著高於全球平均，逾半數擔心AI影響自身崗位，職業穩定成為本地人才的核心焦慮。



逾半港人憂AI損飯碗

是次調查訪問來自160個國家、超過11,000名業界人士。數據顯示，44%香港受訪者日常工作經常應用AI技術，低於全球平均的52%；但53%香港受訪者擔心AI將影響自己的工作崗位，高於全球平均的51%。更值得關注的是，28%香港受訪者明確表示對現時職位缺乏安全感，同樣高於全球平均的26%。

香港與全球受訪者AI使用情況比較。（圖源：ACCA報告）

兩大結構轉變加劇焦慮感

ACCA分析指出，兩大結構轉變正重塑香港就業市場：一是跨國企業區域總部撤離，縮窄本地專業人士發展機會；二是科技轉型與AI迅速普及，傳統、例行或重複工作逐步被科技取代。此外，企業人手明顯縮減，要保持職場競爭力，傳統職業保障觀念已不再適用。

依賴AI有隱患 仍不能代替個人判斷

調查亦揭示初級員工過度依賴AI的隱憂。報告指，越來越多初級員工完全依賴AI完成工作，未經思考便接受AI生成結果，削弱基本判斷能力。報告提醒：「財會專才應審視、質疑及驗證AI生成的結果，而非將AI視為取代個人判斷的工具。」

調查中受訪者性別、世代與就業背景分布。（圖源：ACCA報告）

ACCA香港分會會長鄭傑燊表示：「AI既帶來機遇，亦伴隨實際風險。對於財會專才，應積極擁抱這一重要趨勢，持續裝備所需技能，在變局中脫穎而出。」