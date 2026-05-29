2026下半年投資攻略 港美股高位震盪 專家教路轉投亞洲防守板塊

2026年下半年全球金融市場暗湧不斷，港美股市高位震盪，散戶應如何自處？由《香港01》主辦的「2026投資『智』勝策略講座」日前圓滿結束。本次講座邀請到五位金融界重磅嘉賓，全方位剖析港美股市況，並分享如何在波動市中尋求超額回報與穩健收息的致勝之道。



港股處牛市一期整固 散戶長線部署須做好風險管理

香港股票分析師協會副主席郭思治明確指出，港股目前仍處於「牛市一期」整固階段，預期後市波幅將進一步擴大。對於港股近年表現落後於台、日、韓等亞洲股市，郭Sir解釋主因是恒指成分股結構兩極化，部分權重股走勢偏弱而壓抑了升幅。他長線依舊看好過往推介的穩健藍籌，同時看好具備龐大穩定股息收入的內地金融龍頭。他建議散戶投資要認清長線投資與投機炒賣的分別。

香港股票分析師協會副主席郭思治

三大指標預示美股過熱 下半年保留現金嚴格止賺止蝕

致富證券研究部聯席董事莊志豪則為美股敲響警鐘，引述巴菲特將當前美股比喻為「教堂旁邊的賭場」，全民投機心態高漲。他警告巴菲特指數已高達232%，且席勒市盈率與費城半導體指數皆顯示市場過熱，加上多位重量級大戶與富豪已明顯逢高套現並手持巨額現金，散戶下半年應保留充足現金或嚴格執行止賺止蝕。他提醒投資者與其關注中期選舉，不如密切留意6月至8月間兩大科技與人工智能巨頭的上市時間，在大行托市下大盤仍會盡力維持熱度。

致富證券研究部聯席董事莊志豪

花旗提升結構性產品透明度：推出「引伸波幅穩定指標歷史表現圖表」

在結構性產品方面，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀小姐指出，鑒於市場投資者對認股證引伸波幅的變動存在不確定性，為進一步闡釋花旗認股證/牛熊證的「公平至上」的理念以及提升引伸波幅變動的透明度，花旗認股證/牛熊證網站全新推出「引伸波幅穩定指標歷史表現圖表」。此工具旨在便利投資者對市場上具備相似條款的認股證產品進行橫向比較，從而讓投資者更清晰地了解引伸波幅的變化幅度。

麥小姐同時亦觀察到，近期追蹤恒生指數的槓桿交易所買賣基金受到市場青睞。然而，她提醒投資者需注意其每日重新平衡機制在整固橫行的市況中可能產生的不利影響。相較之下，恒生指數牛熊證在槓桿選擇上更具彈性，儘管其存在到期日及強制收回風險。針對希望獲得更高槓桿並規避每日重新平衡機制，同時又擔憂近價牛熊證收回風險的投資者，麥小姐建議可考慮選擇收回價距離恒生指數現水平2,000至3,000點的遠價牛熊證。此策略可在增強防守空間的同時，提供高於兩倍的實際槓桿。

對於認股證產品，麥小姐建議應避免持有「末日輪」（即臨近到期日的認股證），並指出市場上較為主力的認股證條款通常為距離到期日3至6個月，且對沖值（Delta）約在20%以上的認股證產品。

花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀

規避去美元化尾部風險 高息股策略配生物科技股迎收成期

華夏基金 (香港) 有限公司副總裁李星宇從宏觀出發，建議下半年適度減配美元資產，順應去美元化發展趨勢，同時規避美國高財政債務引發的尾部風險，轉向精選非美元的亞洲資產。他推薦旗下亞洲高股息月月派配息ETF，透露其獨家選股秘訣是精選具盈利增長及高股東權益報酬的高息股，既能賺息又賺價，亦能避開歷史股息率的陷阱。同時，他看好生物科技股，認為行業正迎來轉虧為盈的收成期，隨著五月底美國臨床腫瘤學會召開，預期將為多隻醫藥股注入爆發動能，成為強大的催化劑。

華夏基金（香港）有限公司副總裁李星宇

香港交易所重視投資者教育 積極拓展多元產品及推動市場改革

香港交易所市場科客戶業務發展部高級副總裁黃集恩表示，交易所近年持續加強投資者教育，以提升市場認知及保障投資者利益。同時，香港交易所自推出「港交所科技100指數」，並積極發展衍生產品市場。他亦提到，隨著港股通（南向交易）擴容，越來越多涵蓋香港及海外市場的ETF已納入其中，為內地投資者提供更高效的渠道，透過香港市場實現多元化資產配置。

香港交易所市場科客戶業務發展部高級副總裁黃集恩

(資料及相片由客戶提供)