信達生物：與輝瑞達成全球戰略合作加速創新腫瘤藥物開發

信達生物(1801)發布公告，公司連同其附屬公司信達生物製藥（蘇州）有限公司及Fortvita Biologics (USA), Inc.（「集團」）與輝瑞公司（紐約證券交易所：PFE，「輝瑞」），就12個具有突破性潛力的腫瘤早期及源頭創新研發項目簽署全球戰略許可及合作協議。協議涵蓋多種合作模式，包括許可、共同開發及共同商業化；合作資產組合覆蓋多款具有新型差異化載荷的抗體偶聯藥物（「ADC」），及具備差異化免疫調節特性和獨特結構設計的多特異性抗體。

本次戰略合作將信達生物在腫瘤創新領域的科學發現與臨牀開發能力，與輝瑞在科學研究、全球臨牀開發、監管事務和商業化規模方面的深厚積累有機結合，雙方在核心領域高度互補，形成協同創新合力。

本次合作涵蓋由12個項目構成的腫瘤產品組合，包括8個信達生物的早期管線，及4個將由輝瑞提議的全新(de novo)項目。根據協議，信達生物將依託其自主創新的研發平台及強大的早期臨牀開發，推進合作項目至I期臨牀研究，輝瑞將負責主導後續臨牀開發。協議亦載列以下許可及商業化安排：信達與輝瑞將在全球範圍內共同開發4個關鍵項目，並共同承擔開發成本。同時，雙方將在美國及歐洲就其共同商業化，並共享利潤。同時，信達生物保留在大中華區地區的權利；信達授予輝瑞4個項目於大中華區以外地區的獨家許可權，輝瑞將承擔大部分開發成本；信達授予輝瑞4個項目的全球獨家許可權，輝瑞將承擔全球開發成本。

根據協議，信達將獲得首期款6.5億美元，並有資格獲得最高可達98.5億美元的研發、監管與商業化里程碑付款，交易總額達105億美元。此外，對於每一款獲批准上市的項目，信達生物將獲得最高達雙位數比例的銷售分成。對於「共同開發、共同商業化」的項目，雙方將在美國及歐洲共享利潤。

此次戰略合作是公司搭建全球化平台與能力的又一重要里程碑。通過充分發揮雙方資源與能力的互補優勢，將以更快的速度、更大的影響力推進公司腫瘤早期管線的開發，更高效地將突破性創新療法帶給全球患者。此外，通過對核心項目的全球共同開發及美國歐洲共同商業化，將進一步拓展公司的全球佈局。公司不斷夯實全球化腫瘤創新研發平台的核心實力，致力於為全球患者創造具有長期且深遠價值的治療選擇。該交易預期將於取得所需的監管批准後完成。