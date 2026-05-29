3D打印第一股創想三維上市　AI+全民創作時代開啟成長空間

創想三維聯合創始人、執行董事、董事長兼總經理陳春（右一）與聯合創始人、執行董事兼副董事長敖丹軍（左一）今日在港交所交易大廳敲響上市鑼。



5月29日，全球消費級3D打印領導者創想三維（03388.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，成為港股「消費級3D打印第一股」，迎來該公司成立12年來的資本市場重要里程碑。

創想三維本次發行73,427,550股H股，募資淨額約12.72億港元，共獲得3,829倍超額認購，上市首日開盤價為33.88港元，較發行價上漲約80%。

作為行業頭部企業，此次創想三維帶著覆蓋「硬件+軟件+網路社群+AI應用」的全連結生態體系登陸資本市場，吸引了許多頂尖機構投資人青睞，包括泰康人壽、中信興業國際、源峰資本（CPE）等15家基石投資者共認購49.9%的發售股份，總額約8,800萬美元。多元資本加碼體現了其對創想三維核心技術實力、商業模式及長期價值的高度認可；根據國投證券研報，基石護航將為創想三維的短期股價表現提供支撐。

全民創作時代來臨「創想三維」搶先機

在AI及印表機效能提升的雙引擎推動下，全球消費級3D打印市場成長迅速。據灼識諮詢，按GMV計，全球消費級3D打印市場規模於2025年達60億美元，預估2030年將增加至272億美元，複合年增長率達33.2%，包括技術的叠代升級、整機及耗材價格的下探，以及AI帶來的創作門檻降低，均為消費級3D打印產品從小眾向大眾消費族群提供有利基礎。

創想三維直接受益於產業擴容。公司於2014年創立於深圳，創立初心為「讓消費級3D打印更易用、更可負擔」，隨後透過推出CR10等多款明星產品，迅速在全球市場上引起關注。2023至2025年營收分別為18.8億元、22.9億元及31.3億元，年複合成長率近30%。

根據灼識諮詢，從產品佈局來看，創想三維是唯一同時提供消費級3D打印五大核心產品組合的企業，包括消費級3D打印機、耗材、掃描器、雷射雕刻機及配件等收入來源多元：2025財年中，公司57.1%的營收來自3D打印機，13.4%的營收來自3D打印耗材，11.7%的收入來自3D掃描儀，10.4%的收入來自配件及其他，7.2%收入來自雷射雕刻機，其中掃描儀收入年增76.2%，耗材收入年增60.0%，增速迅猛。

同時，創想三維亦是全球少數同時在三大消費級3D品類中佔據領先地位的企業。

按2025年GMV計，創想三維在全球消費級3D打印機市場排名第二，市佔率11.2%；在全球消費級3D掃描器市場排名第一，市佔率為45.3%；全球消費級激光雕刻機市場排名第四，市佔率為4.8%。

該公司在全球化佈局上領先同業，產品與服務覆蓋全球約140個國家地區，擁有2,422家經銷商，2025年北美、歐洲及中國區銷售佔比分別達32%、25%和26%，海外市場收入佔總收入約74%。

（左起）：唐京科（聯合創始人、執行董事、副董事長兼副總經理）；敖丹軍（聯合創始人、執行董事兼副董事長）；陳春（聯合創始人、執行董事、董事長兼總經理）；劉輝林（聯合創始人、執行董事兼副董事長）。

AI貫穿3D打印創作全流程 築起生態閉環

從產品佈局、全球通路、市場佔有率到平台生態，創想三維已形成較完整的成長體系。AI融入全連結、打造全球3D打印生態閉環，不同於單一硬體製造商，創想三維已率先邁向「硬件+軟件+網路社群+AI應用」全生態體系，為全球用戶打造，從想法到打印的一站式創造體驗。

AI技術大幅降低了用戶使用門檻，而創想三維在該領域位於行業前列。創想三維是業界首家將自有AI技術全面融入消費級3D創作全流程（建模、打印及雷射雕刻階段）的企業。在示範環節，旗艦內容社群創想雲（Creality Cloud）上的生成式AI，可幫助用戶透過文字或圖片直接產生3D模型，大幅降低了大眾用戶的建模門檻；在打印環節，機器視覺AI可即時監測材料流動、自動調整參數並識別打印故障；在雷射雕刻環節，攝影機與AI演算法可精準引導雕刻過程，提高精準度並減少浪費。

從產品佈局、全球通路、市場佔有率到平台生態，創想三維已形成較完整的成長體系。AI融入全連結、打造全球3D打印生態閉環，不同於單一硬體製造商，創想三維已率先邁向「硬件+軟件+網路社群+AI應用」全生態體系，為全球用戶打造，從想法到打印的一站式創造體驗。

AI技術大幅降低了用戶使用門檻，而創想三維在該領域位於行業前列。創想三維是業界首家將自有AI技術全面融入消費級3D創作全流程（建模、打印及雷射雕刻階段）的企業。在示範環節，旗艦內容社群創想雲（Creality Cloud）上的生成式AI，可幫助用戶透過文字或圖片直接產生3D模型，大幅降低了大眾用戶的建模門檻；在打印環節，機器視覺AI可即時監測材料流動、自動調整參數並識別打印故障；在雷射雕刻環節，攝影機與AI演算法可精準引導雕刻過程，提高精準度並減少浪費。

（資料及相片由客戶提供）