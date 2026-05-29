AI｜Anthropic新一輪融資後估值達9650億美元　超越OpenAI

人工智能公司Anthropic PBC在新一輪融資中募資650億美元，投後估值達到9,650億美元，首次超過競爭對手OpenAI。



美光科技、三星電子和SK海力士也出資

這輪融資於周四宣布，由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和紅杉資本領投。彭博引述知情人士稱，每家領投方的出資額均超過20億美元。

知情人士稱，Alphabet Inc.旗下谷歌向這輪融資投入了數十億美元，這是此前宣布的長期向Anthropic投資最高400億美元承諾的一部分。Anthropic在一篇博客文章中表示，亞馬遜在本輪融資中出資50億美元，也屬於此前承諾的一部分。

谷歌拒絕置評。美光科技、三星電子和SK海力士也有出資，金額未披露，幫助推動本輪融資規模遠高於Anthropic最初300億美元的目標。

報道指，這輪大規模融資在短短數周內敲定，顯示投資者對這家Claude開發商需求強勁。彭博新聞社此前報導，4月下旬，在收到多份融資提案後，Anthropic一直在權衡是否以超過9,000億美元的估值尋求新融資。隨後，這家人工智能初創公司本月早些時候啟動深入談判。

Anthropic預計第二季度營收將達到109億美元。（Getty）

預計第二季度營收將達109億美元

Anthropic由一群OpenAI前員工於2021年創立，如今已成為人工智能領域的領軍企業。Anthropic開發了一系列人工智能工具，旨在重塑企業處理從編碼到網絡安全等任務的方式。彭博新聞社此前報導，預計Anthropic和OpenAI最早都將在今年秋季上市。一位知情人士稱，在最新這輪融資後，預計Anthropic仍將按這一時間表推進首次公開募股(IPO)。

彭博新聞社此前報導，Anthropic預計第二季度營收將達到109億美元，環比成長逾1倍，因其人工智能軟件需求激增。該公司也有望實現首個季度盈利。

知情人士稱，該公司已告知投資者，到下月底，其年化營收運行率將超過500億美元。運行率是一項根據較短期間銷售額推算全年營收的指標。Anthropic去年7月的運行率為40億美元。

OpenAI在3月完成的上一輪融資中估值為8,520億美元。預計該公司將在未來幾天以保密方式提交上市文件草案。