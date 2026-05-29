Dell初段急升33%　公司上調AI伺服器銷售額展望至600億美元｜美股

戴爾科技美股開市早段急升32.8%，高見421.46美元，此前這家硬體製造商給出的年度銷售展望遠超分析師預期，得益於人工智能(AI)伺服器需求推動，被視為贏家。



這家總部位於德克薩斯州的公司周四在聲明中表示，截至2027年1月的財年營收將在約1,670億美元，其中600億美元來自AI伺服器銷售。這高於此前約1,400億美元的營收展望，也超過彭博匯編數據顯示的分析師平均預期1,421億美元。

彭博報道指，首席運營官Jeff Clarke在聲明中表示，在截至5月1日的季度，該公司獲得244億美元AI訂單，實現161億美元AI伺服器銷售額。「AI機遇未見放緩跡象。」

第一財季銷售額躍升88%，至438億美元，分析師平均預期為355億美元。除聚焦AI的產品外，其業績搭載中央處理器的傳統伺服器需求也提振其業績。該部門季度營收同比近乎翻番，達到85億美元。

2026年5月12日，在加拿大舉行的網路高峰會（Web Summit）上，戴爾科技（Dell Technologies）的標誌顯示在展位上方。（Reuters）

Clarke在業績發布後與分析師舉行的電話會議上表示，戴爾季度末AI伺服器在手訂單為513億美元。

隨著記憶晶片價格快速上漲，這家硬體公司一直在努力控制成本、提高利潤率。剔除部分項目後，單季每股純益為4.86美元，而分析師平均預期為2.99美元。

彭博又稱，周三，美國軍方宣布將向戴爾授予一份97億美元合同，由戴爾協助處理微軟軟件許可。Evercore ISI分析師Amit Daryanani寫道，這項交易「為戴爾提供了AI和企業業務之外的成長多元化來源」。

戴爾包含個人電腦的業務部門營收成長17%，至146億美元，主要受對企業的銷售帶動。分析師對銷售額的平均預期為129億美元。