美國會據報擬立法限華車企參與當地汽車市場　平治或遭波及

據《CNBC》報道，美國國會正在審議一項法案，目的是限制中國企業參與美國汽車市場。除非法案被修改，否則可能波及平治。該德國汽車製造商或被排除在美國汽車市場之外，被禁止在美國生產或銷售新車。



法案名為《2026年汽車現代化法案》（Motor Vehicle Modernization Act of 2026），將禁止任何直接或間接由外國敵對政府持有股權的汽車製造商進口、銷售或在美國生產汽車。報道稱，中國、俄羅斯和北韓現時都被美國列為外國敵對國家。

4月26日，在2026北京車展上，參觀者在平治公司和北汽集團展台參觀。（新華社）

北汽為平治第一大單一股東

平治最大的單一股東是中國國有汽車製造商北汽集團，持有9.98%的平治股份。此前，該法案對這家汽車製造商的潛在影響尚未曝光。

法案中存在一些灰色地帶，根據不同的解讀方式，這些灰色地帶可能導致平治無法在美國運作，除非平治的最大股東出售持股。平治在美國擁有兩家大型組裝廠，據報僱用超過1.1萬名員工，公司發言人拒絕置評。

禁相關車企參與美國汽車市場5年

法案由眾議院能源和商務委員會主席格思里（Brett Guthrie）提出，目前僅在眾議院提出，參議院尚未有相應版本。法案包含對具中國背景的公司提供豁免條款，在2026年1月1日之前已在美國生產乘用車至少五年的汽車製造商，可能符合豁免資格，但不包括直接或間接由中國政府擁有的公司，法案將禁止這類公司在法案生效後的五年內在美國生產、銷售或進口汽車。

法案也對「受外國敵對勢力控制」的公司有所限制，所謂「受外國敵對勢力控制」的公司是指「外國個人或外國聯合體」持有15%以上的股份。

李書福手持擁有平治等汽車品牌的德國戴姆勒公司股權。（視覺中國）

平治的第二大股東是中國富商李書福，他是吉利汽車的創辦人兼董事長，透過旗下投資公司持有平治9.69%的股份。李書福和北汽集團合計持有平治集團19.67%的股份。

另一項近期提出的法案也包含同類15%的所有權規定。這項名為《2026年連網車輛安全法案》(Connected Vehicle Security Act of 2026)的提案，由共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）和民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）在參議院提出，並由共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨眾議員丁格爾（Debbie Dingell）在眾議院提出，但法案的豁免條款尚未確定。

根據豁免條款，這項15%的所有權規定也可能影響其他中國控股的汽車製造商，包括富豪汽車以及法拉第未來、蓮花汽車和Karma等規模較小的製造商。