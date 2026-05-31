從被質疑到開始修復　軟件股開始被市場重新看見了？｜美股

過去這半年，美股軟件股過得並不舒服。

一邊是 AI 硬件鏈一路狂飆，半導體、存儲、算力相關資產把市場注意力和流動性幾乎都吸走了。

另一邊是SaaS自己也沒少挨質疑，Anthropic衝擊、增長放緩、企業預算偏謹慎，AI講了很久，真正能立刻落到收入上的公司並不多。

結果也很直接：年初至今，IGV還跌了9.33%，明顯跑輸QQQ的18.97%，更不用說SOXX的79.79%和DRAM的118.77%了。

但最近的變化也開始出來了。

軟件板塊雖然年初至今還是落後，從4月低點到現在，IGV已經反彈了大約24.6%；個股裏，像ServiceNow這種前面被殺得很重的軟件龍頭，也從低點修回來了一截。

市場情緒開始回温，問題也就來了：這輪反彈到底只是超跌修復，還是資金開始重新回到軟件板塊？前面被AI硬件壓着打的SaaS，這次有沒有機會把估值和敘事慢慢接回來？

01 SaaS前面為什麼跌這麼狠？

軟件股這一輪先被甩下車，核心還是兩層壓力一起壓過來了。

第一層是流動性被 AI 硬件鏈吸走。過去一段時間，市場最確定、最容易講清楚的 AI 受益方向，幾乎都集中在硬件上：Neocloud、存儲、光模塊、服務器、電力、數據中心，邏輯簡單，訂單接的也快。

錢往這些天花板高的地方集中，軟件板塊自然就被邊緣化了。市場前面更願意先追「賣鏟子」的環節，軟件這一層基本沒分到多少流動性。

Anthropic插件搶走法律公司對Harvey、Legora的關注（來源：Zack Abramowitz）

第二層是AI確實在衝擊很多軟件公司的原有護城河。

前幾年市場願意給SaaS高估值，默認前提是產品壁壘穩定、客戶黏性夠強、增值模塊可以持續往上賣。可這一輪AI往前推得太快，很多工作本身的門檻被直接拉低了，原本需要一整套軟件流程才能完成的事情，現在可能被一個更強的模型先切走一部分價值。

對垂直軟件賽道來說，這種衝擊尤其明顯。以法律AI為例，Harvey、Legora這些還沒上市的公司，一級市場裏的競爭已經很激烈了，只是因為一級市場可見度沒那麼高，二級市場投資者的體感會弱一些。

可本質上，這類公司原本最值錢的地方，就是把專業能力和工作流產品化；隨着Anthropic這類模型廠商不斷把底層能力往上推，基礎模型本身也開始對這些垂直法律 AI 公司形成更直接的壓力。

市場前面擔心的，也正是這一點：AI 到底是在給軟件公司創造新的收入，還是先把原有產品的稀缺性削弱了。這個問題沒被回答清楚之前，很多軟件股都會先被壓估值。

02 為什麼現在慢慢回温了？

軟件股這輪開始回温，背後其實是三件事慢慢疊在一起了。

第一，板塊前面已經經歷了一輪比較徹底的出清。高估值的軟件股原本就靠增長和想象力撐着，一旦增長放慢、AI敘事又被質疑，估值壓縮會非常快。質量更差、護城河更弱的公司，前面很多都已經是一瀉千里；反過來，真正的龍頭雖然也被重估，但基本面還在，現金流、客戶黏性和平台能力都還撐得住。跌到這個位置之後，市場自然會開始重新區分：哪些公司只是情緒被錯殺，哪些公司是真的邏輯變差了。軟件股這波修復，本質上也是一次淘汰之後的回頭看。

第二，最近這一輪財報，至少讓市場看到軟件板塊沒有繼續往下塌。並不是所有SaaS公司都交出了特別驚豔的成績單，但一批代表性公司已經開始把「AI能不能接到收入上」這件事講得更清楚。Palantir 5月初上調了全年收入指引，2026年收入預期提升到76.5億-76.6億美元，一季度收入按年增長85%，美國商業收入按年增長133%，說明 AI 敘事已經能更直接地落到增長和訂單上。AppLovin這邊，雖然它的商業模式和傳統企業SaaS不完全一樣，但也給市場提供了另一種信號：AI工具只要能實實在在提升廣告效率和變現能力，資金就願意重新給更高的關注度。市場前面最擔心的是「軟件公司講AI，收入接不上」，最近財報說明，這件事比想象中的好。

第三，AI硬件鏈前面漲得太快，FOMO情緒越走越強，交易也越來越擁擠。到了這個位置，市場分歧自然會開始變大，一部分資金會去找下一層估值更舒服、賠率更合適的方向。軟件板塊前面已經被殺過一輪，很多公司先把估值消化掉了，這時候只要業績沒有繼續惡化，就更容易承接這部分迴流資金。

03 這輪軟件股反彈，後面還看什麼？

這輪迴温往下走，重點就看三件事。

第一，AI到底能不能繼續接到收入上。市場前面已經聽了太多產品發布和功能更新，後面更想看到的是，客戶願不願意付費，客單價能不能抬，AI能不能真正變成收入和利潤的一部分。

第二，企業軟件的基本面能不能繼續穩住。如果預算端沒有繼續惡化，龍頭公司又能把增長和利潤率維持住，這輪修復就更容易延續。

第三，公司自己能不能持續拿出正面、積極的動作和產品進展。軟件股這輪修復走到後面，拼的還是執行力。新產品有沒有持續推出，AI功能有沒有繼續升級，商業化路徑有沒有變得更清楚，管理層能不能不斷給市場新的抓手，這些都會決定反彈能不能走得更遠。說到底，板塊回温可以帶來第一波修復，後面還能不能繼續往上，還是要看公司自己能不能把故事往產品、客戶和業績上接。

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