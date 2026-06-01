內地公布對外投資規定　下月生效　不得使用國家禁止出口技術

內地宣布為推進高水準對外開放，促進對外投資高品質發展，有效實施對外投資管理，保護投資者及其對外投資合法權益，維護國家主權、安全、發展利益，根據《中華人民共和國對外關係法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律，制定《國務院關於對外投資的規定》，自2026年7月1日起施行。



《規定》提到，投資者開展對外投資活動，不得出口、使用國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或者未經許可出口、使用國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據；不得以跨境派遣技術人員、組織人員赴其他國家(地區)工作、跨境提供技術指導、安排人員跨境培訓等方式向其他國家(地區)轉移國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或者未經許可向其他國家(地區)轉移國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據。

《規定》又提到，投資者投資國家禁止的對外投資的，由國務院投資主管部門、商務主管部門按照職責分工責令停止該投資活動，限期處分股份、資產，沒收違法所得；拒不執行的，處投資額千分之5以上、千分之10以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處5萬元(人民幣‧下同)以上、10萬元以下的罰款。

對於投資者未按規定履行境外投資核准備案手續，或者以提交虛假材料、隱瞞真實訊息等方式申請有關核准備案的，由核准備案機關責令改正，沒收違法所得，處投資額千分之1以上、千分之5以下的罰款；拒不改正的，責令其停止該投資活動，限期處分股份、資產，處投資額千分之5以上、千分之10以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處2萬元以上、5萬元以下的罰款。

投資者以賄賂、欺騙等不正當手段獲得境外投資核准備案的，由核准備案機關撤銷核准備案文件，沒收違法所得，處投資額千分之1以上、千分之5以下的罰款；已經投資的，責令其停止該投資活動，限期處分股份、資產，處投資額千分之5以上、千分之10以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處2萬元以上、5萬元以下的罰款。

自前3款規定的處罰決定生效之日起，有關主管部門可以在3年內不受理違法行為人提出的核准備案申請，或者禁止其在1年以上、3年以下的期限內從事對外投資活動。