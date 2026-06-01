彭博︰半導體股創下歷史性漲勢　AI晶片泡沫之辯愈演愈烈

彭博報道指出，半導體製造商是目前市場上最搶手的股票，然而在股價近期大幅飆升的同時，市場對於AI晶片泡沫是否正在形成的爭辯也愈發激烈。



費城半導體指數在過去兩個月飆升69%，有望迎來有史以來最好的季度。晶片股也成為今年標普500指數中表現最佳的板塊。漲勢不僅既猛又廣，許多半導體公司已躋身該基準指數的領漲股之列。

記憶體晶片公司的表現尤其驚人，受惠於AI資料中心對高頻寬晶片(HBM)的需求爆發，正在推高股價狂漲。美光股價今年已上漲超過兩倍。在亞洲，SK海力士飆升260%，全球最大記憶體晶片製造商三星電子股價上漲165%。這三家公司的市值目前都超過1萬億美元，換句話說，三者合計的市值甚至超過了「科技七巨頭」Meta Platforms Inc.和特斯拉的總和。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

報道指出，這就是爭辯的焦點。多頭認為，過去高度周期性的半導體產業正經歷結構性變革，這才帶動產業榮景。空頭則認為，市場過熱，陷入追逐最新熱門題材的狂熱。投資人則左右為難，既被當前的上漲動能所吸引，也對未來的走向感到擔憂。

「現在買進晶片股或許還有上漲空間，但我始終記得半導體產業的波動性有多大。在一切風和日麗時可能驟然風雲變色，」River Wealth Advisors執行長兼管理合夥人Ed O’Gorman說，該公司持有半導體巨頭輝達和博通的股份。

此事之所以攸關重大，是因為晶片股如今成為美股最重要的成長引擎。標普500指數今年11%的漲幅中，近80%來自10家公司；全部都是科技公司，其中7家是半導體公司。貢獻最大的兩家公司是美光和輝達。