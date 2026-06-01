進軍Windows系統個人電腦市場　 Nvidia升3%　英特爾受挑戰瀉近5%

Nvidia﹙英偉達﹚將攜一款新晶片殺入個人電腦(PC)市場，著眼於動搖英特爾技術在該領域的主導地位，並推動順應AI時代的設備現代化。美股開市早段，Nvidia升3%，而英特爾則瀉近4.7%，而AMD則瀉3.4%。



據彭博報道，Nvidia執行長黃仁勳在台北國際電腦展上表示，從今年秋季開始，Nvidia全新的RTX Spark超級晶片將首次應用於戴爾、聯想等主要PC廠商的筆記本和台式電腦。它是微處理器與圖形晶片相結合的產物，由台灣企業聯發科協助開發，將用來運行基於Arm的微軟Windows系統。

這是作為當今數據中心領域霸主的Nvidia再次嘗試進軍PC處理器市場。十多年前，該公司曾在這個領域鎩羽而歸。這一次，羽翼已無比豐滿的Nvidia捲土重來，能夠投入的資源超過任何現有或潛在競爭對手，包括在PC市場有驍龍系列產品的高通。對Nvidia而言，這一舉措也有助於鞏固其在所有AI開發和應用的核心地帶的核心地位。

這家總部位於加州Santa Clara的公司表示，首批搭載RTX Spark晶片的新款筆記本將瞄準高端市場。其晶片的高能效，意味著PC製造商將能夠推出既輕薄又強大的設備。Nvidia稱，後續版本將覆蓋更大的價格區間。