港4月零售按年升8.6%　業界料5月零售額升幅或高於4月

政府統計處公布2026年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元，按年上升8.6%。今年3月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2025年同月上升12.8%。與2025年同期比較，2026年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升11.3%。



在2026年4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為30億元，較2025年同月上升30.6%。2026年3月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2025年同月上升35.3%。與2025年同期比較，2026年首4個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升30.2%。

青衣翠怡商場。（蔡正邦攝）

扣除其間價格變動後，2026年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2025年同月上升6.4%。2026年3月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2025年同月上升9.8%。與2025年同期比較，2026年首4個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升9.0%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2026年4月與2025年4月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升14.2%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升19.8%）；超級市場貨品（上升3.0%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升21.9%）；藥物及化妝品（上升1.7%）；服裝（上升5.9%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.3%）；汽車及汽車零件（上升46.1%）；書報、文具及禮品（上升4.9%）；傢具及固定裝置（上升6.4%）；以及眼鏡店（上升6.1%）。

百貨公司銷貨價值跌6.7%

另一方面，2026年4月與2025年同月比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌6.7%。其次為燃料（銷貨價值下跌11.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌1.9%）；以及中藥（下跌8.5%）。

截至2026年4月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升2.9%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌2.0%。

政府﹕密切留意地緣政局產生下行風險

政府發言人表示，4月零售總銷貨價值按年穩健上升8.6%，大部分零售商主要類別均有增長。

展望未來，隨着經濟持續擴張、訪港旅客顯著增加，以及消費氣氛保持韌性，零售業應可繼續受惠。政府將密切留意地緣政治局勢演變所帶來的下行風險，以及其對本地消費市場的潛在影響。

謝邱安儀。（廖雁雄攝）

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，4月受到復活節長假港人出外旅遊影響，本地市場較為疲弱，但運動盛事帶來訪港旅客，整體上平穩，行業生意升幅多於跌幅，零售額已由去年谷底回升。其中，月內汽車及汽車零件持續上升，主要是3月電動車汽車相關稅務寬減結束，汽車交付延至4月所致，料5月、6月效應減退，該類別升幅收窄或錄得負增長。

料下半年零售市道增幅收窄

對於5月份，她表示，根據會員調查，五一黃金周傳統旅遊區人流明顯增加，整體5月約有六成會員表示生意錄得升幅，少於三成會員表示生意錄得跌幅，料整體5月零售額仍有升幅，但不會太大，估計升幅或高於4月。

她表示，本港零售已連續12個月上升，已見由低位逐步回升，最差情況已過去，但未能稱得上是復甦，認為港人北上消費、出外旅遊及旅客消費力弱的兩大因素短期至中期不會改變，仍會困擾零售市道。她預期，今年下半年零售市道升幅收窄，維持全年零售額錄得單位數增長的預測。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，本港4月零售銷售升幅繼續放緩，總銷貨值按年升幅放緩4.2個百分點至8.6%，升幅小於市場預期的13.7%及該行估計的16.2%；總銷貨值降至314億元，為去年9月以來最少，連續三個月下降。期內耐用消費品銷售增速從四成的十三年高位放緩至26.2%，當中汽車及汽車零件銷售增速由八成顯著放緩至46.1%；珠寶首飾等奢侈品銷售按年增長放緩8.4個百分點至近兩成，為今年以來最慢增速；其他消費品及衣履升幅亦有所放緩。另外，百貨公司銷售則由升轉跌，按年跌6.7%；超級市場銷售則由跌轉升。

溫嘉煒認為，4月零售銷售增幅放緩，主要由於電動車首次登記稅寬減於3月底屆滿，以及金價由高位回落，影響汽車及奢侈品銷售表現。中短線而言，隨著電動車政策效應消退，加上中東局勢不排除會令油價持續高企，或影響本地及旅客消費力。在第一季零售銷售為全年增長提供良好緩衝下，暫時維持對2026年全年零售銷售增長約5%的預測。