新疆棉花│Nike等遭內地網民聲討　滔搏申洲股價當災　專家籲勿撈

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-25 14:31

受「新疆棉花」事件影響，國際品牌及其經銷商紛紛被內地網民聲討，股票市場亦受影響，當中港股方面，市值668億港元的滔搏（6110）今早急瀉，最多跌14.9%，低見10.74元，現仍瀉近12.52元，報11.04元。滔搏為國際運動品牌Nike的主要合作經銷方。另一間合作商申洲國際（02313）有Nike約兩成訂單，中午收市時為150.7元，跌5.16%。

近日因H&M過去拒用新疆棉花的公告被翻出，中國內地正掀起抵制衣品風波，除了H&M外，Nike、UNIQLO等企業現也遭到官媒《環球時報》點名。

Nike及H&M等企的拒用決定是基於國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）的棉花採購協議，其他合作夥伴包括Gap、無印良品、IKEA、UNIQLO等等，都曾發布拒用新疆棉花的公告。

Nike及H&M等企的拒用決定是基於國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）的棉花採購協議，其他合作夥伴包括Gap、無印良品、IKEA、UNIQLO等等，都曾發布拒用新疆棉花的公告。（資料圖片）

獨立股評人岑智勇表示，滔搏和申洲國際等爭議性港股投資者暫不要沾手為佳，若想選舉投資體育用品股，會建議選擇如安踏等龍頭企業，它會受內需及內循環影響易於發展。他指出，兩隻異動股涉經濟以外因素，屬難以預測，投資者亦會擔心，政治事件或會產生風險。

從股票的基本面來看，從「鞋王」百麗分拆出來的滔搏過去是有盈利的表現，基本面不算差，而約20倍的市盈率（PE），在體育用品股中不算是一個離譜的股值，如與再小型的相比會貴，與龍頭相比會有較大差異，所以股值尚算可以。但它的生意主要是在中國內地，如果這個事件風波主要涉及內地方面，會對此表示擔心。

從「鞋王」百麗分拆出來的滔搏過去是有盈利的表現，基本面不算差，而約20倍的市盈率（PE），在體育用品股中不算是一個離譜的股值。（資料圖片）

翻查中期業期業績顯示，申洲國際（2313）方面，中國只佔其收入約三成，其他地方佔逾七成，感覺上影響會相對較小，股價只跌約5%，低開後有少許反彈，但從紡織股角度而言，PE逾30倍，與同業相比「絕對唔係平」，雖然有業績支撐。所以就算以政治風險去評估，申洲國際都會較滔搏影響較少。

另一方面，與Nike、Adidas都有合作的裕元工業（0551）中午收報20.20元，升5.43%，與UNIQLO有合作的迅銷（6288）中午收報60.85元，微升0.91%，都看似沒有影響，岑智勇表示要視乎相關公司自己情況，以迅銷為例，就截稿時間，資料顯示公司只有10單交易，何況它一向都不是買賣活躍或有大成交的股票，所以一般投資者可能沒有接觸，影響較微。

其他體育用品股方面，午後內地品牌仍然全面見好，新疆拉夏貝爾服飾（6116）曾升最多39.29%，現報0.64元，升14.29%；安踏（2020）現報122.6元，再升9.56%；李寧（2331）現報49.55元，再升9.75%；361度（1361）現報2.21元，升1.84%；特步（1368）創52周新高見4.6元，現報4.64元，升5.22%。