恒生指數升逾200點　小米抽升半成　百度續插逾一成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-26 10:19

聯儲局主席鮑威表示，隨着局方目標取得進展，將會縮減購買債券。道指一度挫348點，其後反覆回升199點或0.62%，收報32619點；標指漲20點或0.52%，收報3909點；納指微升15點或0.12%，收市報12977點。Nike捲入拒用新疆棉花風波，跌3.4%；中概念股騰訊音樂跌超12%，百度瀉逾14%。

【10:20】百度（9888）一度瀉11.6%，低見200.4元，最新跌9.4%，報205.4元。

【10:15】日經指數彈近400點

亞太股市今早普遍造好。日經225指數最新升397點或1.4%，報29127點。韓國KOSPI指數升12點，報3020點。澳大利亞S&P/ASX200指數最新升32點或0.5%，報6822點。

【10:11】內地股市高開

滬深兩市今早向上，三大指數小幅高開。滬指開報3373點，高開9點或0.29%，現報3385點，升21點或0.64%；深證成指開報13493點，高開72點或0.54%，現報13527點，升106點或0.8%；創板指開報2672點，高開16點或0.64%，現報2686點或1.16%。

【10:07】恒生指數最新升208點

恒生指數最新升208點或0.75%，報28108點。

【10:05】傳小米長城聯手造車 雙雙升逾6%

市場消息指，小米（1810）正與長城汽車（2333）談判使用其工廠生產電動汽車。小米股價一度升逾6%，見25.45元，最新升5.4%，報25.2元；長城升逾7%，報21.4元。

【09:55】李寧一度漲逾8%

恒生指數現升150點或0.54%，報28050點，成交額321.44億元；恒生科指最新報7996點，升51點或0.65%。

中石油 （0857） 績後先升後跌，現跌1.1%，報2.74元；中海油 （00883） 亦跌0.3%，報8.06元；今日放榜的中石化 （00386）亦跌0.75%，報3.95元。

新疆棉風波下，李寧 （2331） 一度漲逾8%，高見54.5元，最新報53.55元，仍升7.1%；安踏 （2020） 一度升逾6%，高見128.7元，現報126.2元，仍升4.04%。

移卡 （9923） 績後挫逾一成，低見61.1元，最新報62.7元，跌10.5%。

小米 （1810） 29日將舉行新品發布會，股價今早曾升半成，高見25.2元，最新報24.95元，升4.4%。

【09:20】恒生指數高開144點

恒生指數高開144點或0.52%，報28043點，成交額30.83億元；恒生科指開報7985點，升40點或0.51%。國企指數高開48點或0.45%，報10792點。

科技股騰訊（0700）平開報606元；阿里巴巴（9988）低開1.5%，報217.8元；美團（3690）績前開升0.9%，報290元。快手（1024）開升1.9%，報271元。百度（9888）低開逾9%，報206元，續創新低。

友邦（1299）開升0.42%，報95.8元；港交所（0388）升1.2%，報455元；滙豐（0005）開升1.01%，報45.2元。

多個內銀股將公布業績，建行（0939）開升0.78%，工行（1398）升1.12%，交行（3328）平開報4.61元。