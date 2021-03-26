聯易融首日孖展已超購19倍　聶Sir拆解兩大焦點｜新股IPO

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-26 20:09

踏入第一季末，新股市場仍然成為市場人士焦點，再有新股進行招股。騰訊（0700）為主要股東﹑為金融機構提供供應鏈金融科技解決方案的聯易融科技（9959），今日（26日）起進行招股。可是在近期新股市場表現不如以往強勁，以及科技股氣勢已明顯轉弱，投資者應以何度態度參與其中？專家認為就算上市後股價會受壓，可是疫情已改變了全球消費者生活模式，科技股等新經濟股前景仍屬樂觀。

該公司上市前投資者可謂星光熠熠，當中包括騰訊、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打香港等等，分別持有該股已發行及發行在外股份總額約18.89%、12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。基石投資者方面有6名，包括BlackRock基金、富達國際、Janus Henderson基金 、安大略省教師、Sequoia基金及EDB Investments，合共認購總值28.34億元股份，約佔今次新股集資額約3成。

按非國際財務三年內轉虧為盈

聯易融主要業務為金融機構提供高效的供應鏈金融科技解決方案。該公司的雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付週期，實現供應鏈金融全工作流程的數字化。該公司在2020年處理的供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣，為中國該行業中排名第一，市場份額佔20.6%。主要客戶包括核心企業及金融機構，例如房地產、能源、醫藥、銀行、券商及信託等等。

聯易融科技董事長宋群為前騰訊集團戰略顧問。（聯易融網頁）

聯易融過去三年收入增長迅速，18至20年收入分別為3.82億元人民幣、6.99億元人民幣和10.2億元人民幣。至於經營表現，按非國際財務報告準則，於2018年公司經調整後分別為虧損1,412萬元人民幣、翌年轉虧為盈賺3,650萬元人民幣、2020年賺1.92億元人民幣。聯易融科技董事長宋群為前騰訊集團戰略顧問，公司亦為騰訊To B戰略生態圈的核心成員之一。

聯易融招股反應不俗，首日孖展認購額為166.75億元，較其公開發售部份超額19.1倍。其中富途借出72.7億元﹑耀才借出36億元﹑輝立借出30億元，方德借出10.2億元。

聶振邦：騰訊是大股東為焦點

隨著近期新股市場表現未見突出，投資者對聯易融應抱持怎樣的認購策略？獨立股評人聶振邦表示，聯易融的業務為焦點，因能夠將互聯網及金融結合，在香港股市是少有的股票類型。之前的醫渡科技（2158）是有關AI與醫療科技相關的，聯易融是AI與金融。

另一焦點是為股東方面，騰訊是為該公司大股東，佔權比例超過15%，其他管理層方面，他們亦持12%左右，明顯地會吸引市場目光。

聶sir補充，近期大市氣氛一般，不排除抽中之後股價表現或會受壓，所以籲投資者可用中長線角度看待，考慮吸納。若果用短線操作獲利，機會就不大，因為投資者需知早前熾熱新股的炒風已過。

聶振邦表示，此股焦點所在其一為業務，聯易融將互聯網及金融結合，而香港是少這類型的股票，其二是騰訊為該公司大股東，佔權比例超過15%，（資料圖片）

籲用中長線投資看待科技股

談及現時科技股情況時，聶sir指出投資者需分清楚自己是短線操作，還是中長線投資。前者而言，下星期二是期指結算，屆時股市相對比較波動。如果想入場博賺5至8%，注碼分配就需更加留意。如果大市表現較暢旺時，如周五（26日）一樣處升市狀態，投資者入場的值博率是相對較高。可是如早兩日般，港股連跌幾日，短線操作的「如意算盤」未必打得響。

所以新股、科技股亦宜用中長線投資心態。因為科技股本身是新經濟股，疫情改變全球消費、生活等模式，大家對各方面的線上股務需求及依賴度急增，令到這些科網公司的前景仍然傾向樂觀。他認為，若大家耐心一點，持股多一段時間或會較適合。