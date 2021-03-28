美團3690｜力谷社區團購策略　溫傑唔Buy︰出埋業績　更加唔會買

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-28 08:00

科技股近日頹勢不改，焦點股之一的美團（3690）更由460元高位累瀉至300元左右，上周五﹙26日﹚收報302元。

該公司於同日收市後公布業績，去年第四季錄得經調整虧損約28.52億元（人民幣．下同），去年同期則賺14.24億元。季績由盈轉虧，主要由於新業務經營虧損按年大增355.3%，達到60億元。

全年計，美團收入增長17.7%至1,147.94億元，經營溢利增長61.6%至43.3億元，年內純利大增1.1倍47.08億元。增長迅速，但美團最新市盈率（PE）仍逾300倍，在美債息抽升，高估值股持續遭「狂質」的情況下，剛出爐的成績表，對其股價又會起什麼作用？

美團新業務去年第四季虧損加大，拖累公司季內錄得經營虧損。﹙美團年報﹚

分析︰美團谷社區團購「逆風而行」

光大新鴻基財富管理策略師溫傑坦言，自己本身對投資美團的意欲不大，先不談業績，就估值而言，市盈率達300幾倍以上，「實在太貴！」

溫傑續稱，雖然美團主要業務，無論是收入增長，抑或毛利表現，都做得不俗，但整體表現明顯差過市場預期。他將之歸咎於美團的新業務社區電商「美團優選」，「公司大量投資落新項目上，成為第四季的虧損主因。而美團更表示，會維持或加大力度投入，料未來數個季度將繼續見紅，因此可以預期美團未來﹙數年﹚增長不會見好，這個消息為投資者帶來負面衝擊。」

溫傑又指，早前內地官媒《人民日報》曾撰文批評互聯網巨頭搞社區團購，指它們擁有財力、資源和技術，理應在科技創新上有更多作為，而不是「只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量」，市場監管總局更在3月頭以不正當價格行為為由，向美團等做社區團購的企業作出罰款，「這都反映內地方面不想它們往社區團購方向發展，所以如果美團繼續用如此多的資源去做，我擔心成效或將來的法規會有抵觸。」

溫傑直言美團市盈率達300幾倍以上，「實在太貴！」。（羅君豪攝）

經營溢利急升 受惠主業以來因素

值得一提，美團去年毛利按年只升0.06%，由320億元增至340億元，經營溢利卻大升61.6%至43.3億元。表現亮麗背後，主要因為「金融投資之公允價值變動」及「其他收益淨額」（稅項、雜項） 大幅增長，前者由前年約7,800萬元急增至去年49.6億元，後者也由25億元增至31.6億元。

溫傑強調，由於上述部分沒有涉及太多實質現金流變動的情況，與經營業務沒有關係，他在做估值時，未必會考慮太多，並補充購買美團的投資者不是買這間公司的投資眼光。

美團去年金融投資之公允價值變動急升。﹙美團年報截圖﹚

問及現價能否追入，他估計，除非大市做得好，否則美團股價難免下跌，並勸喻想入市的投資者要思考清楚。溫傑解釋，美團股價跌穿10及20天線，正向250天線邁進，反映債息上升對高估值股票的不利影響，在此背景，對於講未來及講增長的股票要很小心觀察，加上美團業績公布差過預期，連最後去「博」的誘因亦消失，笑言︰「本身都絕對唔會去買，出埋業績亦差過預期就更加唔會買佢！」