WeWork同意與SPAC合併上市　估值僅約90億美元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-28 15:24

共享辦公室營運商WeWork周五（26日）宣佈，同意與一間特殊目的收購公司（SPAC）合併。據外媒報道，是次合併對象為BowX Acquisition Corp，完成公開上市後，包括債務在內的估值為90億美元（折合港幣約700億元），希望能在未來幾個月內完成掛牌。

WeWork預計募集13億美元資金，其中8億美元將來自於私募股權投資（PIPE），投資者包括 Insight Partners 、喜達屋資本集團（Starwood Capital Group）與富達投資 （Fidelity）等公司管理的基金。

據悉，與WeWork合併的SPAC公司BowX Acquisition，由美國軟件商TIBCO創辦人Vivek Ranadive負責管理。

WeWork於2019年曾尋求傳統上市 ，當時估值達470億美元，主要投資者為軟銀，相比之下，現與BowX Acquisition的併購對WeWork的估值僅剩90億美元，兩者數字相差甚遠。

據WeWork向投資者展示的一份文件顯示，WeWork去年虧損32億美元，較2019年的35億美元有所收窄。2020年底，WeWork共用辦公空間的出租率為47%，而疫情前為72%。