中石化去年少賺42%　惟預告首季扭虧　早段升1.7%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-29 09:37

中石化（0386）公布，去年股東應佔利潤330.96 億元（人民幣.下同），按年跌42.4%，每股盈利27.3分；派末期息0.13元，加上中期已派發特殊股息每股0.07元，全年合共0.2元。

期內，收入2.1萬億元，按年跌28.9%。

集團預計，2021年計劃資本支出1,672億元，主要投資於天然氣大發展、煉化先進產能建設及轉型發展等方面。

集團指，這三年來，公司創效能力不斷提高，境內原油完全成本累計下降每桶13.24美元當量，天然氣儲量累計增長17.1%。煉油銷售業務協同應對日益激烈的市場競爭，市場佔有率保持穩定。化工業務深化原料、產品和裝置結構調整，高附加值產品比例持續提高。易派客、石化e貿、易捷等電商平台快速發展，非油業務發展態勢良好，營業利潤保持較快增長。三年來，公司累計宣派股息1,126億元，平均派息率達到73.9%，與股東共享公司發展成果。

集團又指，2021年是中國「十四五」開局之年，公司將把握好科技創新，激發創新動能；將優化產業佈局，加快轉型升級；着力打造「油氣氫電非」綜合能源服務商，持續推進高質量勘探和效益開發，促進天然氣跨越式發展；加快世界級煉化先進產能建設，推動產業結構調整；大力發展數字經濟和平台經濟，邁向產業鏈、價值鏈中高端。

此外，公司將會加快低碳化進程，打造低碳競爭力，力爭在2050年實現碳中和，讓綠色潔淨成為中國石化高質量發展的鮮明底色。

公司亦宣布今年首季轉虧為盈，最多賺180億元。今早中石化升1.7%，報4.06港元。