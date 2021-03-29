華為收購訊聯智付　拿下第三方支付牌照

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-29 09:38

據《中國基金報》報道，儘管手機發展受到限制，但5年前曾帶着HuaweiPay佈局支付市場的華為，如今從硬件設備提供商又增加了一個身份，支付牌照持有者。

天眼查顯示，華為通過收購訊聯智付100%股權，拿到支付牌照。擁有一張支付牌照，擁有自己的支付工具，至少有幾大優勢：交易數據保密，不對外，像支付寶和財付通，已經形成了海量的交易數據；可以節省交易手續費；獨立賬户體系和用户數據。

事實上，在獲得支付牌照之前，華為就曾在支付領域有所佈局，2016年8月，中國銀聯聯合華為與中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行等20餘家商業銀行舉行合作發佈會，宣佈銀聯「雲閃付」全面支持Huawei Pay，銀聯雲閃付涵蓋了NFC等各類支付創新技術應用。

另外，華為還曾與銀行聯名推出聯名信用卡HuaweiCard、上線手機POS、申請語音支付專利等。

不過，有報道顯示，2016年，華為消費業務雲服務部前總裁蘇傑曾表示，華為不會申請第三方支付牌照。華為會立足、聚焦技術，為整個支付行業提供最安全的底層解決方案。

巨大的市場已吸引眾多巨頭殺入。據瞭解，目前具有第三方支付牌照的網路巨頭包括阿里、騰訊、網易、蘇寧、京東、百度、新浪、美團、唯品會等，拼多多、字節跳動等也已間接獲得牌照。