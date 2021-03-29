「最強內房」龍湖績後獲三行升目標價　半日揚逾6%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-29 13:12

藍籌股龍湖集團（0960）去年盈利勝預期，股價一度逼近新高，半日升6.12%，現報51.15元，成交額3.22億元，更護大行看好。

龍湖集團早前公布，去年純利按年升9%至200.02億元（人民幣，下同），整體毛利率29.3%。總營收按年升22%至1,845.5億元。核心溢利按年升20%至186.9億元，核心稅後利潤率14.7%。淨負債率為46.5%。集團預計今年銷售目標3,100億元，按年增長15%。

大和升目標價至55.9元

大和表示，龍湖去年盈利符預期，但今年銷售目標3,100億元人民幣，按年增長15%，高於預期。因此上調龍湖集團目標近9%至55.9元，維持「買入」評級。

該行亦上調龍湖未來3年合約銷售預測3%至5%，並指龍湖期內收入增長持續強勁，投資物業及租金收入增長亦十分可觀，因集團計劃今、明兩年再開24個商場，其後維持每年開10個商場的步伐，更估計服務式公寓分部今年有望錄得盈利。

花旗上調目標價至58元

花旗發表研究報告，重申對龍湖「買入」評級，目標價由50.1元升至58元，並預期龍湖2021至23年盈利增長為15至20%，資產負債表強勁、融資成本低、無即時配股需要，料其估值溢價可進一步擴闊。

該行指，龍湖今年銷售增長目標為15%，毛利穩定在25至30%，目標租金收入達110億元人民幣，按年增45%，管理物業面積為3億平方米，按年增74%。

野村升目標價至58元

野村發表的研究報告指，龍湖集團指引2020至2023年年複合增長可達20%，是十大內房中最高，同時亦預期可持續收入將成增長的重要引擎。

該行估算到2023年或之前，可持續收入將貢獻其盈利的26%，而去年僅佔16%左右。該行將公司2021及22年核心盈利預測升4%及8%，目標價由45.5元升至58元，維持評級「買入」。

該行指出，公司管理層亦重申無意分拆物管上市，不過期望在相關範疇將有更多併購，料未來將維持穩定派息比率，短期亦無意配股。