韓籍基金經理旗下基金Archegos傳爆倉　背後運用了什麼金融工具？

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-30 09:53

上周五（26日）於美國掛牌的多隻中概股大幅下跌，有傳對沖基金經理Bill Hwang旗下基金爆倉引起。《華爾街見聞》周一（29日）報道，事件讓市場人士聚焦於金融衍生工具的議題。

報道引述直接了解交易情況的人士説，Bill Hwang旗下的Archegos Capital Management使用的槓桿很大程度上是由野村控股和瑞士信貸集團等銀行通過互換或所謂的差價合約（Contract For Difference，簡稱CFD）提供的。

通常情況下，投資者持有一家美國上市公司超過5%的股票，就必須披露持倉和增減持計劃。但是，Archegos使用這種的衍生品建立起的倉位卻不受此限制。利用這些衍生品，Bill Hwang做到了避開監管、大量持倉上市公司而無需披露頭寸。

什麼是CFD？

差價合約是一種比較新興的金融衍生工具，是買家和賣家之間的一種合約，不涉及標的資產的交換，而是交易合約價和結算價之間的差額。

CFD有什麼用？

差價合約模式意味着，Archegos可以在不實際購買這些公司股票的情況下建立大量頭寸。

通俗來講就是：

比如一般情況下，你要買一個西瓜，需要真實的付出10元人民幣（下同），你得到一個西瓜。

當這個西瓜的價格漲到15元時，你再賣出，則淨賺5元。

但是如果用了差價合約，因為差價合約的槓桿屬性，意味着你可以不用耗資10元，就可以虛擬的擁有這個西瓜。

比如你使用1：10的槓桿，你就可以花費1元錢虛擬的擁有了這個西瓜。

等到這個西瓜價格漲到15元時，你再將虛擬西瓜賣出，淨賺5元錢。

成本低

差價合約很好的幫助投資者節約了資金，相對交易成本優勢明顯。差價合約的保證金比率從股票差價合約的3%到指數差價合約的1%不等。

風險高

盈虧同源，高槓杆也意味着高風險。

無懼「牛熊」。

如果你推測價格下跌，你可以選擇沽空。當你沽空時，價格下跌，你就會獲利。換句話説，如果你猜對了價格走勢，大概率就可以賺到錢。

不適合長期投資

提供差價合約的券商的盈利來源主要包括交易佣金和全部倉位的隔夜融資利息。

換句話説，因為券商貢獻了投資價值的最大部分，因此你需要支付融資成本，因此差價合約不適合長期投資。

適用範圍廣泛

目前，差價合約提供的交易產品非常廣泛。在差價合約券商，你可以對不同國家/地區上市的股票進行差價合約交易。除了股票，還可以進行貨幣，商品，期權，ETF和加密貨幣的交易。

監管風險

不過，通過衍生品來悄悄持有大量頭寸的做法，可能掀起一波針對受監管較少，但可以引發市場動盪的公司的批評聲浪。

盛寶銀行分析師Eleanor Creagh表示：從監管角度來看，這宗事件以及各大經紀公司的巨額虧損，可能會讓對沖基金對衍生工具的披露受到更嚴格的審查。差價合約可以讓對沖基金避開披露，悄無聲息地積累了相當大比例的流通股，還可以通過表外交換保證金來規避監管對槓桿的限制。

近年來，歐洲監管機構已經開始限制差價合約，因為擔心這種衍生品過於複雜且對散户投資者而言風險太大。美國很大程度上禁止非專業投資者使用差價合約。