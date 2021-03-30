Archegos斬倉未波及大市　港股宜企穩28300│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-30 09:41

美國道指周一（29日）轉跌為升，收市更創新高，市場所關注Archegos基金的斬倉風波料只局限於個別股份，對整體大市影響不大，港股今日宜企穩28300點之上。

美國道指周一轉跌為升，收市更創新高，報33171點，升98點或0.3%，市場靜待明日（31日）美國總統拜登公布或達3萬億美元的經濟復甦計劃，以及基建方案的細節。同時，白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）稱，拜登政府正在密切留意本周一基金爆倉發展，事件交由證交會跟進。據彭博引述消息報道，美國證交會及監管機構召見華爾街高層進行會談。

值得留意的是，此乃拜登就職以來，首度對美股表達關注，日後可關注拜登會否如前總統特朗普一樣，以股市表現作為政績指標之一 。如會，要更留意會否對聯儲局的政策造成影響。

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港股方面，目前仍在頭肩頂頸線（約28360點）水平整固，未見明確方向。如能重其上三日，方可言回穩，屆時可再挑戰29500點關，但如果未能重上，恒指料維持弱勢，再度考驗27500點關支持。

此外，中概股料短暫仍受壓，韓籍對沖基金經理Bill Hwang旗下家族基金Archegos Capital Management有指被斬倉一事，拖累部分投行及中概股。瑞信和野村發盈利警告，稱可能因對沖基金違約引發的拋售潮而面臨重大虧損。銀行股受壓，瑞信昨收市挫11.5%，野村瀉14%。不過，相信事件只局限於個別股票，蔓延至中國和香港的機會微。

不過，科技股卻可留意阿里巴巴，昨其美股回升2%。另外，市場偏好股息高且穩定增長的板塊，資金轉捧內房、內銀，如中國奧園（3883），公司去年多賺41%，收入增長34%，派息亦增4成，值得留意。