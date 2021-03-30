王維基：不認同HKTVmall是疫情「短暫幸運兒」　冀有更多競爭對手

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-30 18:29

香港電視（1137）建議將中文名稱由「香港電視網絡」更改為「香港科技探索」；英文名稱由「Hong Kong Television Network Limited」更改為「Hong Kong Technology Venture Company Limited」。

副主席王維基曾表示，對「香港電視網絡」的名稱有感情，他今日（30日）在網上業績發布會上表示，海外合作者未必認識公司，因此改名是希望在上市公司層面上，更能反映公司未來更多於海外及科技上的發展，但強調「HKTVmall」的名字是不會更改。

公司建議將中文名稱由「香港電視網絡」更改為「香港科技探索」（資料圖片）

香港需至少兩、三個具規模網購平台

提到會否擔心競爭對手之一、TVB旗下網上購物平台big big shop與「HKTVmall」形成競爭。他認為，香港暫時未見有全面投入發展網購的競爭對手，「好多都係試下試下的階段」。他指出，要避免海外網購平台搶走本地的消費者，至少要有兩、三個與「HKTVmall」差不多規模的網購平台存在，重申希望見到成熟、具競爭力，及認真做的對手，認為有競爭才有進步。

至於二月份的總商品交易額下跌，王維基解釋是受農曆新年長假期的影響，「每次假期後的生意都係咁」，他有信心全年可以做到66億至70億的目標，頭三月的生意仍在軌道上。

王維基（左下）不認同HKTVmall是疫情「短暫幸運兒」。

今年曾考慮派息

至於Shoalter業務方面，去年與一個本地大型零售公司簽定協議，惟首個合作方案進度較預期慢，全因對方為平台提供一些很好的意見，會按對方需要調整，因為最快會在10月或11月才推出，而新拍擋不是主力做糧油雜貨，認為兩者之間可以做到互補。

派息方面，他表示今年有考慮，「傾咗好幾次」，惟考慮疫情對經濟有影響，因此「想睇多一年先」，若果生意穩定，會制定都一個長遠派息的方向，但相信過去一年股價急升，股東不會因為不派息而感到不高興。另外，公司將於第二季推出HKTV極速送（1小時送貨）及Eco Mar（二手商品市集）。

王維基表示，今年曾考慮派息，惟最終因疫情等問題而擱置。（資料圖片）

這是最好的時代，也是最壞的時代

王維基亦在業績報告中撰文，指外界有意見認為HKTVmall是疫情短暫幸運兒，「這個論點恕我不能完全認同。從過往六年消費者數據顯示，若客戶在六個月內，購物六次或以上，就會養成習慣，成為長期客戶；轉用網購不是短暫消費模式。」

他亦提到近年香港社會以至全球經濟前景並不明朗，「我們的生活、政治及營商環境，都面臨重大轉變、挑戰和機遇。我們必須要對前路滿懷信心，黑夜不會是永遠，疫禍總會過去。」

更引用作家狄更斯著作《雙城記》的名句：「這是最好的時代，也是最壞的時代；是智慧的時代，也是愚蠢的時代；是信仰的時代，也是懷疑的時代；是光明的季節，也是黑暗的季節；是充滿希望的春天，也是令人絕望的冬天；我們的前途擁有一切，我們的前途一無所有。」