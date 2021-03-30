中銀香港︰派息比率維持在四成至六成不變　無裁員計劃

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-30 21:54

中銀香港(2388)今日﹙30日﹚公布全年業績，業績會上，該行副董事長、執行董事兼總裁孫煜表示，外部環境錯綜複雜，銀行環境存在不確定因素，惟香港仍有超級聯繫人的特殊地位，該行未來繼續聚焦香港、大灣區及東南亞三大市場。

問及會否有併購行動，孫煜表示，現主要集中於現有機構的整合，東南亞9個市場已夠大，倘在資本情況許可、符合發展策略下，對併購態度「開放但審慎」。

孫煜補充，該行在收入結構、客戶結構、提供綜合服務能力等方面，還有優化空間，另外數字化轉型仍在起步階段。他又指，目前無裁員計劃，會與員工共同努力推動業務發展。

貸款增長預測仍有「期待」

至於派息政策，中銀香港財務總監隋洋表示，去年經濟因疫情受到衝擊，在低利率高風險、經營壓力較高，以及防範風險要求等因素下，2020年度派息比率較2019年略低，但高於2018年。2021年度的派息比率維持在40%至60%的區間不變，該行會與市場溝通及交流，考慮因素包括外部環境、盈利能力、監管當局對資本要求等。

她補充，息差面對挑戰，整體而言，預期利率不會大幅反彈，而今年貸款增長預測仍有「期待」。

集團風險總監蔣昕則表示，中銀香港資產質良保持相對穩定，另外減值撥備亦充足，該行會持續關注受疫情影響的行業及地區的資產質量變化。