港股季結日　小米造車有驚喜　績優股秤先│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-31 09:44

港股今日季結，恒指力求穩守28300水平之上，市場重點落在小米（1810）和績優股身上。

市場憧憬總統拜登即將推出針對基建的經濟復甦計劃，預期通脹升溫，美國10年期國債孳息一度攀上1.77厘，創14個月新高，現站穩1.7厘之上，美元指數亦升穿93.2水平，為4個月高位。

道指昨晚高位整固，回吐104點或0.3%，收報33066點。債息抽升，科技股稍為受壓，納指微跌0.1%，報13045點，蘋果（美：AAPL）跌1.2%，微軟（美：MSFT）跌1.4%，惟Tesla（美：TSLA）反彈近4%。

小米造車 市場有驚喜

小米終於落實造車，公司指出，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額合共100億美元（約780億港元）。公司董事長兼首席執行官雷軍將兼任智能電動車業務的首席執行官。雷軍揚言，願意為造車押上人生全部聲譽，更直言「公司虧得起」。昨日小米尾市急升，最後升2.2%，今天可再密切跟進。

另外，Archegos斬倉概念股及中概股普遍反彈，百度（美：BIDU）大彈6.6%，跟誰學（美：GSX）升4.8%。另外，恒生指數公司公布，Bilibili（9626）符合相關指數的快速納入規則要求，將於4月14日收市後被納入恒生綜合指數及恒生互聯網科技業指數，4月15日起生效。Bilibili（美：BILI）美股昨亦升3.5%。故此，投資者可留意今天百度（9888）和Bilibili（9626）的表現，或有低吸機會。

績優股秤先 留意藥明康德申洲

藥明康德（2359）去年收入165.4億元(人民幣.下同)，上升28.5%，盈利29.6億元，按年增加59.6%。公司指，每10股派發現金股息人民幣3.63元，同時儲備轉增股本，向全體股東每10股轉增2股。

申洲（2313）進行擴產，管理層對今年產能增長超過15%充滿信心。高盛指，其產能擴張展望令人驚喜，並達歷史上按年升10%至15%的上限水平，維持「買入」評級，目標價升至184元。股價昨升9.5%，留意趁吸納機會。

另外，中銀香港（02388）去年股東應佔溢利264.8億元，按年跌18%，計及中期息，去年合共派息1.242元，減19.1%，派息比率為49.6%。去年12月接任中銀副董事長兼總裁的孫煜表示，今年經營環境仍然有挑戰，承諾沒有計劃裁員，派息比率會維持於40%至60%區間。投資者可市場對觀察減派息的反應。

復活節假期臨近 北向交易將於明日暫停

臨近復活節假期，港股成交料會減少，北向交易將於明日暫停，南向交易即將於4月2日暫停，並將4月7日重新開啟。