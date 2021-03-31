小米百億美元造車大計　大行意見如何？　一文同你睇清

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-31 12:48

電動車產業乃是目前內地最受矚目的行業，多間巨型科技企業皆涉及其中，當中以百度（9888）最為積極。從事生產智能手機的小米集團（1810），亦連番傳出要進軍此朝陽產業，市場人士亦引頸以待。最終在周三（30日）發出公告宣布，立項發展有關業務。消息對小米股價帶來正面作用，今早曾高見27.15元，中午收市報25.75元，升0.6%，成交額68.77億元。

對於今次小米投身汽車產業，獲大行平安證券叫好，更於報告內指出，公司具有顯著優勢。不過花旗卻擔心發展此項業務，對公司帶來財政壓力。

小米集團昨日於公告表示，擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務。首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。首席執行官雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

雷軍在發佈會表示，截至去年底，小米有1,080億元人民幣現金儲備，有10,000多人的研發團隊，全球前三的手機業務，全球最好的智能生態，加上小米虧得起，這都是小米造車的重要支撐。

小米的新業務，獲平安證券看好。該行指出小米造車優勢顯著，未來可期；又指出，過去雷軍率領的小米在手機和智能家居行業已獲得成功的經驗，有望複製到造車之中。預計小米汽車將主要針對20萬元人民幣以下的價格帶區間，推出極具性價比的車型。

大和﹕智能電動汽車業務尚處初階

大和認為，小米的智能電動汽車新想法正處於非常初級的階段。管理層在溝通中沒有透露很多細節，比如市場最關心的電動汽車品牌定位和生產策略。

該行認為，投資者對該巨額投資的疑慮將在一年內繼續存在，直至公司出台更為具體的商業計劃，因此行予小米「持有」評級。

花旗認為小米造車風險較大

花旗在報告中指出，造車遠比製造智能手機要複雜得多，供應鏈也更長，但小米貌似還沒有搭建起這樣的供應鏈。而且，造車屬於重資產業務，將會消耗大量資源，同時帶給公司長期的財政負擔，對當前公司的盈利能力可能會帶來影響。

該行認為，小米可以採取物聯網的佈局方式，通過與關聯公司合作，採用出售生態系統的方式進軍汽車圈。並指這可能是小米可能在汽車行業分一杯羹的唯一方式。

小米11 Pro & Ultra 正式挑戰「安卓機皇」稱號。（微博圖片）

光大證券﹕小米造車產品能力等待驗證

光大證券發佈研究報告，維持小米集團「買入」評級，目標價34元。該行表示，公司現階段主業智能手機及IoT業務分別通過市場份額提升、大家電品類攻克有望驅動整體業績快速增長。智能電動車單車價值量顯著更高，市場空間顯著高於可穿戴設備及智能家居類產品，有望大幅抬升小米可觸及的增長天花板，驅動公司的第二成長曲線。

報告提到，小米造車能實現既有品牌/渠道優勢延伸，未來產品能力等待驗證，短期考驗硬件整合能力，中長期軟件生態佔優。電動車終端銷售業務將圍繞品牌、渠道、產品三大維度展開較量。

天風證券維持予「買入」評級

天風證券發佈研究報告，維持小米集團「買入」評級，隨着智能硬件出貨及全球MIUI用户增長（尤其中高端），互聯網服務收入經過短期影響後，2021年也有望重新加速。

該行稱，上季小米全球智能手機出貨量達4,230萬部，按年增29.7%，該季度公司在全球智能手機出貨量排名第三，在全球前五大智能手機廠商中按年增速最快，市場佔有率12.1%，已在全球總共54個國家和地區智能手機出貨量排在前五名。

圖右為光大新鴻基證券策略師伍禮賢，認為小米汽車業務未來2至32年未必可獲收益。（賴啟燊攝）

伍禮賢﹕未來2至32年未必可獲收益

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，新能源汽車由去年下半年開始銷情不佳，隨著越來越多企業巨頭宣佈造車，官媒點名新能源汽車行業要去虛火，市場熱情減退，如Tesla、蔚來股價漸漸回歸理性。雖然小米現金儲備充足，但從恒大汽車（0708）汽車業務年年虧損，可見研發新能源汽車開支龐大，因此預料未來2至3年，小米汽車業務仍無法取得收益。

此前，繼富時羅素表示小米有資格重納指數後，標普道瓊指數最新亦表示，在美國法院暫時叫停針對小米的投資禁令後，認為小米有資格被納入其指數。標普道瓊指數剛於3月15日將小米剔除。標普道瓊指數指，將於下次季度指數評估中作出決定。

伍禮賢表示，小米在手機市場相對飽和的情況下，小米仍取得一席之位，上季銷量全球第三。再加上小米早前受美中關係影響，股價一度回落，走勢相對落後，隨著拜登政府上台後，多個指數有意重新納入小米。預期中長線小米發展仍依賴其手機業務的增長，股價可追此前落後，高看至28元。