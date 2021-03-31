Archegos爆倉　瑞銀或面臨上億美元虧損

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-31 14:02

上周Archegos發生爆倉，越來越多的全球金融機構受到牽連。據《Finews》援引一位知情人士報道，瑞銀集團（UBS）可能在Archegos基金上面臨上億美元的虧損。這次虧損不會觸發盈利預警。

瑞銀集團發言人對此表示，不予置評。

華爾街人士周二（3月30日）紛紛開始點算對沖基金Archegos Capital爆倉事件造成的損失，金融監管當局則更加緊盯銀行業者清算Archegos部位後的損失。

摩根大通（J.P.Morgan Chase & Co）分析師發佈報告稱，Archegos Capital強制平倉事件可能令涉及的銀行損失50億至100億美元。

Kian Abouhossein牽頭的分析師團隊撰寫報告稱，與Archegos有關的強制平倉產生的損失相比機構的貸款風險敞口將是「非常重大的」。

他們補充説，野村暗示有可能損失20億美元，並且有媒體猜測瑞信或損失30億至40億美元並非不可能。

分析師和投資者正試圖搞清楚Archegos事件給銀行所造成的最終損失，但由於涉及的槓桿交易的不透明性使這項工作變得更加困難。

摩根大通此前曾估計損失在20億美元至50億美元之間。