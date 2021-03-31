港股首季過山車　恒指高低波幅四千點　科指倒跌近3%│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-31 19:52

恒指首季表現反覆，高低波幅達4,104點，最後收報28378點，首季升1,147點或4.2%，科指表現更是波動，首季一度大升3成至11001點，其後急回並倒跌2.9%，報8183點，已抹去今年的升幅。

年初，市場一面倒看好股市及經濟復甦。資金熱炒科技股，令恒生科指首季一度大升3成至11001點，當時北水以每日逾100億元的姿態淨買入港股，氣勢一時無兩。同時，推升恒指首初由27231點升至2月18日最高的31183點，升幅曾達3,952點。北水於1月19日大買港股近266億元，創下最高紀錄。

期間，內地A股「抱團」效應熱烈，資金買入中、大型股且極為集中。騰訊（0700）一度衝高至775.5元新高，美團（3690）升至460元，微盟（2013）更升至33.5元，一度大升1.4倍。

A股收水+債息急升 科指步技術性熊市

可是，好景不常，農曆新年後，市場氣氛突然轉差。A股受中央收水影響，股市反覆下跌，由3731高位跌至3400關。加上美債息急抽，由年初的1厘水平，一個月內快速抽上至1.6厘水平，目前更升穿1.7厘關口。北水亦轉而沽出港股，在2月24日錄得199億元的淨沽出，創最大淨流走紀錄。

債息急升令科技股受壓，科指旋即由11001點高位暴瀉近3成，步入技術性熊市。早前領升的股份被「殺估值」，騰訊自高位最多跌24%，一度跌穿600元關口，目前處610元水平。美團亦自高位回落4成，失守300元，微盟更是「腰斬」。生物科技股同樣當災，信達生物（1801）自高位回吐3成。

新上市的熱門股亦表現各異，焦點中概股百度（9888）及Bilibili（9626）表現一般。百度上市5日均無錄得升幅，今日才反彈5.6%，距離上市價252元仍跌15.4%。Bilibili首日破發，當日跌近1%，其後回升至828元，較上市價808元高2.4%。

至於快手（1024）走勢則較曲折，公司為以115元上市價，上市初期急升後417.8元，累升2.6倍，惟其後便無以為繼，股價一直反覆回落，跌至目前的270元，自高位回吐近4成，不過仍較上市價高1.3倍。

資金轉入傳統股 中信股份意外跑出

隨着市況轉差，資金轉入傳統股，以防守代替進攻。中信股份（0267）今季表現最好，累升34%，交行（3328）升20.7%，創科（0669）升20.3%，中海外（0688）升19.8%，中石化（0386）升19.3%，大幅跑贏4.2%。

吉利（0175）全年少賺32%兼回A上市傳遇阻，股價跌穿20元，首季跌25.4%。小米（1810）被美國列入黑名單，期間遭遇國際指數剔出追蹤名單，股價應聲下跌，其後美法院暫停國防部禁令，MSCI保留小米於旗下成份股指數之中，而富時羅素亦表示，小米有資格重新納入指數，待6月季度評估再作決定。不過，小米首季仍累跌22.4%。