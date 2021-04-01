恒指第二季首日升560點　騰訊美團漲7%及9%　共貢獻327點升幅

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-01 16:24

周三晚美國總統拜登公布基建和經濟復甦計劃，涉及總值約2萬億美元。美股個別發展，道指曾升106點，其後反覆倒跌，收市報32981點，跌85點或0.26%；納指收升201點或1.54%，報13246點；標指收升14點或0.36%，報3972點。

【16:10】恒生指數全日升560點

恒指第二季首日升560點，收報28938點。國指升245點，報11217點。騰訊（0700）及美團（3690）分別收升逾9%及7%，兩股已貢獻327點升幅。京東（9618）及網易（9999）亦升逾4%。

科技股全面反彈，SaaS股微盟（2013）及有贊（8083）升9%及6.3%。明源雲（0909）升逾13%。

藥明生物（2269）升近8%，阿里健康（0214）升逾5%。

【15:10】內地股市高開高收

內地股市高開高收，上證指數收市報3466點，全日升24點或0.71%，成交額2,926.52億元。深成指收市報13979點，升201點或1.5%，成交額3,650.33億元。

滬深300指數收市報5110點，全日升64點或1.2%；創業板指收報2815點，升56點或2.1%。

【14:50】恒生指數升幅逾400點

恒生指數最新升412點或1.5%，報28790點。恒生科指升331點或4.1%，報8515點。

心動公司（1024）曾一度飆升26%，高見59.4元，現升21%，報57元。

【14:45】澳門博彩收入連升兩個月

濠賭股普升，藍籌銀娛 （0027） 升1.9%，報71.3元；澳博 （0880） 揚2.2%，報10.38元；新濠國際（0200）升2.5%，報9.7元；永利澳門（1128）升1.3%，報15.32元；金沙（1128）升0.4%，報39元；美高梅中國（2282）無升跌，報13.8元。

【14:30】港交所升逾2%

恒生指數最新升386點或1.4%，報28764點。恒生科指升320點或3.9%，報8504點。成交額1,223.64億元。

港交所 （0388） 午後升幅擴大至逾2%，高見467.8元。

美團 （3690） 升幅擴大至逾8%，高見323.2元，現報322.2元。騰訊（0700）升近半成，報639.5元。

【12:10】比亞迪半日漲逾7%

恒生指數半日升321點，報28699點，成交895億元。恒生科技指數升3.5%，報8472點。

ATMXJ股上漲，美團 （3690） 半日升逾6%，收報317.4元；騰訊 （0700） 升4.7%，收報639元。阿里巴巴（9988）升1.6%，收報223.6元。京東（9618）揚3.4%，報333元。小米（1810）升2.5%，收報26.4元。

汽車股造好，比亞迪 （1211）半日漲7.4%，中午收報177.1元；長汽 （2333） 升8.6%，收報23.4元。

港交所（0388）中午收報223.6元，半日升1.1%；友邦（1299）跌0.5%，收報93.8元；

其他個股心動（2400）半日飆逾15%，報54.3元。中芯國際（0941）升4.7%，收報25.85元。思摩爾（6969）升3.7%，收報49.05元。

【11:45】比亞廸電子飆升逾一成

恒生科技指數最新升3.4%，報8462點，美團（3690）續升6.4%，報317.2元。騰訊（0700）揚4.2%，報635.5元。心動（2400）飆逾12%，報52.75元。

比亞廸電子（0285）一度飆升逾一成，高見50.2元，最新報49.9元，仍漲9.9%。

【11:40】創業板指漲逾1%

內地股市半日向上，上證指數升8點或0.25%，收報3450點，成交額1,759.91億元人民幣。深成指收升114點或0.83%，收報13892點，成交額2,229.5億元人民幣；創業板指收報2798點，升40點或1.5%。

【11:14】美團領跑飆近6%

恒生指數最新升234點或0.8%，報28613點；科指升248點或3%，報8431點。成交額721.1億元。

美團（3690）領跑，飆逾6%，報316.6元。騰訊（0700）升3.4%，報631元；京東（9618）升3.1%，報332元；小米（1810）升2.5%，報26.4元。

藥明生物（2269）飆逾半成，報102.8元。

港交所（0388）倒升0.6%，報460元。友邦（1299）仍跌0.7%，報93.65元。滙豐（0005）跌1.1%，報45元。

內房股回吐，龍湖集團（0960）吐2.8%，報50.05元；華潤置地（1109）跌逾1%，報37.25元。

【10:48】恒大績後曾跌逾6%

恒大（3333）去年核心利潤跌逾7成，股價曾跌逾6%，低見13.84元，最新報13.96元。

【10:25】汽車股普升

長汽（2333）一度升逾9%，見23.6元，最新報23.25元，升7.9%。比亞廸（1211）升逾6%，報175.2元。吉利（0175）升3.4%；廣汽（2238）揚2%。

恒生指數升300點或1.1%，報28679點。

【10:10】內地股市向好

內地股市向上，上證指數高開0.08%，最新報3451點，升10點或0.3%；深成指高開0.25%，最新報13896點，升118點或0.86%；創業板指高開0.29%，最新報2796點，升37點或1.4%。

【10:05】恒指升325點

汽車股向好，比亞廸（1211）升逾5%，報173.8元；贛鋒鋰業（1772）升2.6%，報97.4元；吉利（0175）升3.9%；廣汽（2238）升2.1%；華晨（1114）無升跌，報7.3元。

嗶哩嗶哩（9626）持續向上，一度升4.8%，高見868元，最新升4.6%，報866元。

恒生指數最新升325點或1.15%，報28703點。

【09:40】美團飆近5%

恒生指數最新升259點或0.92%，報28638點。

科技股回彈，美團（3690）升逾5%，報314元；騰訊（0700）升2.5%，報625.5元；阿里巴巴（9988）升1.55%，報223.4元；小米（1810）升1.9%，報26.25元。

心動公司（2400）一度跌逾4%，低見46.7元，最新報46.7元，仍跌0.64%。

思摩爾（6969）去年經調整淨利增長71.9%，股價升3.9%，報49.15元。

【09:20】恒生指數高開216點

恒生指數昨日高開低走，今日再高開216點，開報28594點。國指升113點，開報11085點。騰訊（0700）及美團（3690）升近3%，小米（1810）昨斥5億回購，今早高開2%，開報26.3元。

友邦（1299）逆市跌1.4%；港交所（0388）升近0.7%