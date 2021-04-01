科技股大反彈　美團升近6%　三日累升逾12%｜港股異動

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-01 10:12

隔夜美股科技股扭轉弱勢，納指收升1.54%，標普500指數升0.36%破頂。今早港股市場科技股大反彈，美團（3690）升5.5%，近三個交易日美團累計漲幅超12%。

快手（1024）升近2%，京東集團（9618）升近3%，阿里巴巴（9988）升逾2%，騰訊（0700）升逾2%，小米（1810）升逾2%，百度（9888）微升0.85%。

個股方面，小米集團發佈公告稱於昨日（31日）以每股25.5至26.2港元的價格回購1930.76萬股，耗資4.989億元。

京東集團公布，於昨日（31日）集團通過一家子公司與京東數科訂立最終協議，將京東智聯雲業務以及部分資產，總價值約為157億元人民幣，作為對價轉讓予京東數科，以獲得京東數科發行的普通股。該項交易於今日完成後，集團於京東數科的股權增至約42%。

美團CEO王興表示，美團長期在無人配送領域投資的原因。他指出，在疫情期間，美團在北京順義區進行了無人配送的試驗併成功完成了15000多個訂單，還在深圳對美團無人機（無人駕駛飛行器）進行了空中配送測試。

根據披露，美團2020年在科技領域主要的投資包括：普渡機器人（餐廳的機器人）、盈合機器人、高仙機器人，應用於倉庫的機器人和通用本體智能機器人，以及下一代電動汽車和自動駕駛相關的公司等等。此外，在生物科技、農業技術等前沿科技領域也保持重點關注。