入股心動公司　B站、阿里打什麼算盤？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-01 15:40

嗶哩嗶哩（9626）宣佈以約9.6億港元戰略投資心動公司（2400），雙方將圍繞心動旗下游戲以及TapTap，展開一系列深入合作。

根據協議，B站將以每股42.38港元的價格認購心動公司發行的普通股2,266萬股，總認購價格約為9.6億港元。交易完成後，B站將持有心動公司約4.72%股權。

《華爾街見聞》報道，這是B站今年來首筆大額資金砸向遊戲。據統計，B站曾投資二十餘家遊戲公司，其中僅在2021年就投資了洛斯特、東極六感、掌派科技、天空盒等多家遊戲公司。這些投資對補充B站自營能力或有幫助。

同時將手伸向心動的，還有阿里巴巴（9988）。阿里巴巴集團承配365.8萬股，將持有配售後心動已發行股份的0.76%。

總體來看，交易結束後，心動公司創始人黃一孟將持有公司股份 33.24%，戴雲傑持股為 14.06%，沈晟持股為 2.43%，B站持股為 4.72%，阿里持股為 0.76%。受此消息影響，心動公司股價漲幅擴大，截至4月1日上午收盤，股價報收 55.3 港元，較前一交易日上漲17.66%。

B站的遊戲業務一直是營收的主力。（資料圖片）

B站、阿里打什麼算盤？

本次投資最讓人關注的是，這對B站、阿里未來戰略佈局有什麼影響？

補充一個背景，中國國內遊戲市場在騰訊、網易、米哈遊、鷹角等多位贏家的圍剿下，製作門檻已經日益拔高。每一項垂類之下，都有一個堅不可破的巨頭牢牢佔據着，這意味着中小玩家很難向上突圍，特別是在沒有資本支撐的情況下，會很難跟上行業激烈的競爭節奏。

此時，B站、阿里將觸手伸向心動，或是看中公司旗下最重要的一塊資產——知名遊戲分享社區TapTap。B站方面承認，預計B站入股後，雙方將圍繞心動網絡旗下游戲以及TapTap，展開一系列深入合作。

遊戲業務，一直是B站營收的「現金牛」。根據B站近期發佈的2020年四季報，公司遊戲業務收入11.3億元，佔整體營收比重29%。而在此之前，遊戲長期佔據着B站第一業務的位置，一度貢獻超過50%的收入。

但在遊戲高歌猛進的收入增長下，B站遊戲自研能力一直為外界詬病，推出的包括《神代夢華譚》《音靈》《寄居隅怪奇事件簿》《Unheard-疑案追聲》在內多款自研遊戲，始終沒有掀起較大的水花。

同樣自研長期沒有起色的，還有阿里遊戲。除了代理過《旅行青蛙》外，阿里終於在2019年研發出重磅遊戲《三國志·戰略版》。該遊戲團隊由前網易COO 詹鍾暉帶隊，目前《三國志》單月流水已經達到3億至4億元人民幣。

然而，儘管頭部產品已經顯現，卻仍然難改整個大文娛需服務阿里其他業務的現狀。對於阿里遊戲來説，未來的路依然長且多艱。

與此同時，B站堅持在遊戲平台上進攻，並依靠遊戲聯運和代理，拿下了營收的「半壁江山」。值得注意的是，B站聯運的重磅遊戲《原神》，其製作方米哈遊在國內安卓市場，也是選擇了B站以及 TapTap 作為合作方。

可以預見的是，B站和 TapTap 之間將會形成渠道補充，未來雙方在自研及代理作品上面，或會獲得彼此更多的支持，從而降低營銷費用，提升運營推廣及自研方面的能力。

不斷壯大的心動

難以想象，心動已經是一家有十餘年發展歷史的公司。

心動公司成立於2002年，旗下擁有《仙境傳説RO》《不休的烏拉拉》《香腸派對》《Muse Dash》《人類跌落夢境》等多款自研及代理遊戲，以及知名遊戲分享社區TapTap。

被譽為遊戲界的「豆瓣」，TapTap的打分系統在不少遊戲愛好者心中有口皆碑。

而在to B領域，不同於傳統渠道聯運分成模式，TapTap始終秉持着零分成模式，成為國內安卓市場的獨特渠道，吸引不少研發商與其合作。此前曾火爆全網的多款手遊《最強蝸牛》《江南百景圖》《萬國覺醒》《原神》等均避開主流安卓應用商店，選擇跟 TapTap 合作。

長期沉寂過後，去年中旬，心動在二級市場上成為了明星公司，並在今年初再次迎來一輪暴漲。自2019年底在港交所上市以來，心動公司股價已經漲超過660%，成為遊戲賽道上的一匹黑馬。

與此同時，心動也在飛速成長、擴張當中。根據心動公司2020年財報，公司當年研發人員總數從806人增加到1355人，導致公司在研發方面的投入按年增加了超3億，漲幅近110%，這在一定程度影響到公司的淨利潤。

而本次心動公司募資金額達4.2億美元，包括2.8億美元5年期可轉債，以及約11.15億港元的新股配售。這筆資金中，將會有約53%用於研發、24%用於營銷及推廣、6%用於潛在收購及策略性投資以及17%用於補充營運資金。

心動方面表示，本次配售旨在加強公司的財務狀況，併為公司的擴展及增長計劃提供長期資金。「配售所得款項擬定用途，與公司策略重點一致，即提升遊戲開發能力，進一步豐富遊戲組合及增加活躍用户羣。」