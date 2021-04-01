中概股急挫 獨家解讀北京對美監管取態、拜登基建｜巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-01 17:24

本周港股僅得四個交易日，港股「水靜河飛」二萬八爭持。相反美股波動激烈更吸引投資者目光，特別是上周美國SEC出手收緊審計準則，推《外國公司問責法案》；加上Bill Hwang 管理的避險基金 Archegos Capital 爆倉，撼動華爾街，中概股逆市急挫，個別股份連續三個交易日跌幅達到50%，加強市場對中概股回流上市的預期，同時看好港交所可成贏家。

不過，上日《路透》一則傳聞，指內地計劃另設一個新交易所，吸引中概股回流。但是按照中國在香港的金融佈局思路，傳言可信性不大，加上《巨子icon》獨家消息指出，北京其實傾向於配合美方監管要求。

另外一則美股大新聞，是美國總統拜登公布上任後首份基建投資方案，並形容這是美國世紀一遇的投資，有助與中國競爭。不過，最終方案規模2.3萬億美元，較早前傳出的3萬億美元「縮水」，基建大計對美國原材料及建築相關板塊帶來刺激作用。想睇清政經變化，下文精選一周點評，和您一一拆解!

1、獨家｜北京監管高層傾向配合美國SEC《外國公司問責法案》

投資者更加關心《外國公司問責法案》對於中概股接下來的衝擊。中方究竟是何態度，直接決定了中概股未來取向……

2、外電傳內地欲另設交易所引蘋果上市 港交所受威脅嗎？│巨子點評

按照如此說法，暗指內地希望成立一個新的交易所，和港交所做直接競爭，搶佔「市場」……

3、拜登擬提萬億基建計劃：從數據分析美國基建有多差

儘管美國的基礎設施預算不斷增加，但美國基礎設施的實際（淨）增量卻並不大。反而，從下圖中可以看出，自金融危機以來，基礎設施的實際淨投資實際上一直在下降，目前處於1983年以來的最低水平……

4、華為拿下第三方支付牌照 目標打造另一ApplePay？│企業熱評

華為進軍支付領域並拿下第三方支付牌照，是繼小米之後，華為成為第二家拿下第三方支付牌照的手機廠商……

5、獨家│騰訊阿里有無國有化之憂？ 監管層思路曝光

中國近期大力著手整治金融科技發展和反壟斷問題，市場再度傳出中央是否有意將其國有化，甚至有意見認為是中央「憎人富貴」，做得太多太出位，便要打壓。不過……